San Diego Comic-Con 2024: DC, Marvel, The Boys & mehr – 7 Highlights der Entertainment-Messe

Auf der San Diego Comic-Con 2024 gewährten uns verschiedene Unternehmen mal wieder Einblicke in ihre kommenden Film- und Serienproduktionen. In unserer kleinen Übersicht stellen wir euch sieben Highlights der Messe etwas genauer vor.

Am vergangenen Wochenende öffnete die San Diego Comic-Con 2024 ihre Tore und lockte zahlreiche Fans in die Messehallen. Dort konnten sie unter anderem exklusive Einblicke in noch kommende Filme sowie Serien erhalten. Außerdem erfuhren sie aus erster Hand, was die Zukunft ihrer liebsten Franchises bereit hält. Einige Videos wurden zum Glück auch direkt online veröffentlicht, sodass sich Fans weltweit das Material anschauen konnten.

In diesem Jahr gab es Trailer zu und Ankündigungen von vielen vielversprechenden Projekten, zu denen auch einige heißerwartete Fortsetzungen gehören. Außerdem gab es natürlich einige riesige Überraschungen, etwa im Falle von Marvel Studios, die gleich mehrere bekannte Gesicherte für das Finale der Multiverse-Saga zurückholen.

SDCC-Highlight #1: Von Monstern, Gangstern und Männern aus Stahl

Wir beginnen unseren kleinen Überblick mit den Panels aus dem Hause DC und das traditionsreiche Comichaus hatte allerlei spannende Neuigkeiten im Gepäck. Unter anderem hat DC Studios-Boss James Gunn das Logo des Filmunternehmens offiziell enthüllt. Darüber hinaus hatte er noch eine besondere Überraschung für die angereisten Fans dabei, nämlich den ersten Teaser zur kommenden Animationsserie „Creature Commando“. Hierbei handelt es sich um das erste Projekt des neuen DCU, das mit „Superman Legacy“ 2025 auch im Kino durchstartet.

Doch auch abseits des neuen „DC-Hauptuniversums“ hatte das Unternehmen allerlei neue Infos zu vermelden. Der Streaming-Service Max hat zum Beispiel einen neuen Trailer zum „The Batman“-Spin-off „The Penguin“ veröffentlicht. Davon abgesehen kamen insbesondere Fans des Manns aus Stahl auf ihre Kosten. Wir haben eine Sneak Peek zur 4. und finalen Staffel von „Superman & Lois“ und einen ersten Blick auf Superboy sowie neue Bösewichte aus Season 3 der Animationsserie „My Adventures with Superman“ gewährt bekommen.

SDCC-Highlight #2: Eine Finsternis legt sich über Mittelerde

Amazon Prime Video entführte uns indes mit dem ersten richtigen Trailer zur 2. Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ zurück nach Mittelerde. Neben unseren Helden steht diesmal vor allem Bösewicht Sauron im Mittelpunkt der Geschichte, der danach strebt, die Macht zu ergreifen. Um seinen Plan verwirklichen zu können, werden neue Ringe erschaffen, um die Anführer einiger Völker zu verführen und deren Einheit zu schwächen.

Galadriel ist natürlich auch in Staffel 2 von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ mit dabei.

Neben einigen beeindruckenden Bildern zeigt der offizielle SDCC-Trailer auch verschiedene neue Charaktere oder auch bekannte Elemente, die Fans des Fantasy-Epos bereits aus den beiden Filmtrilogien kennen dürften. Wir sehen zum Beispiel einen Ent und auch ein majestätischer Adler darf nicht fehlen. Zu den neuen Figuren zählt indes unter anderem Tom Bombadil, eine überaus mysteriöse Figur aus J. R. R. Tolkiens literarischem Werk.

SDCC-Highlight #3: Vom Videospielhit zur Prime Video-Serie

Bereits seit geraumer Zeit war bekannt, dass sich eine neue Verfilmung von Segas „Like a Dragon“- beziehungsweise „Yakuza“-Spielereihe in Arbeit befindet. Prime Video machte vor zwei Monaten schließlich Nägel mit Köpfen und kündigte offiziell eine Adaption des beliebten Games-Franchise als Serie an. Im Rahmen der San Diego Comic-Con 2024 hat der Streaming-Service schließlich einen ersten Teaser veröffentlicht und den Release für dieses Jahr bestätigt.

Die Handlung spielt sowohl im Jahr 1995 als auch in 2005 und fokussiert sich, wie die Games-Vorlage, auf Kazuma Kiryu. Laut Executive Producer Masayoshi Yokoyama („Like a Dragon: Infinite Wealth“) sollen sich Fans in der kommenden „Like a Dragon: Yakuza“-Serie auf eine „komplett andere“ Darstellung der bekannten Charaktere freuen dürfen. Dies sei in seinen Augen etwas, was er „wirklich großartig“ an der bald erscheinenden Verfilmung findet.

SDCC-Highlight #4: Antihelden, ein neuer Captain und Doctor Doom

Messehalle H der SDCC war dieses Jahr indes mal wieder fest in der Hand von Marvel Studios. MCU-Boss Kevin Feige führte durch das Panel und versprach den Fans Neuigkeiten zu gleich drei Filmen. Einmal gab es neues Material zum nächsten Marvel-Actionfilm „Captain America: Brave New World“ zu sehen, in dem Adamantium eine Rolle spielen soll. Außerdem gab es neue Details zum Team-Up-Film „Thunderbolts*“ zu sehen, in dem verschiedene MCU-Antihelden zusammenarbeiten müssen. Dann gab es noch erste Szenen aus „The Fantastic Four: First Steps“ zu sehen, der in einem Paralleluniversum spielt.

Die Thunderbolts sind ein Antiheldenteam im Marvel-Universum.

Kurz vor dem Ende des Panels ließ Kevin Feige schließlich die Bombe platzen, denn tatsächlich hatte er noch News zu zwei weiteren Filmen mit dabei: „Avengers: Doomsday“ und „Avengers: Secret Wars“ starten im Mai 2026 beziehungsweise im Mai 2027. Inszeniert werden diese von zwei alten Bekannten, denn die Russo-Brüder („Captain America: Civil War“, „Avengers: Endgame“) kehren zurück! Die beiden Filmemacher ließen es sich auch nicht nehmen, den großen Bösewicht der beiden kommenden „Avengers“-Filme zu enthüllen: Doctor Doom, gespielt von niemand anderem als Ex-Iron Man Robert Downey Jr.!

SDCC-Highlight #5: Wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist

Während der dritte „Star Trek“-Kinofilm rund um Chris Pine & Co. weiter in der Produktionshölle schmort, hat Paramount neue Details zu verschiedenen Serienprojekten zur San Diego Comic-Con 2024 mitgebracht. Unter anderem gab es einen ersten richtigen Trailer zur finalen 5. Staffel der Animationsserie „Star Trek: Lower Decks“ zu sehen. Zum Auftakt von Season 5 der derben Comedy-Show dürfen sich Fans übrigens auf eine Doppelfolge freuen. Darüber hinaus wurde eine neue Live-Action-Comedy-Serie von „Lower Decks“-Star Tawny Newsome und Regisseur Justin Simien („Dear White People“) angekündigt.

Live-Action ist ein gutes Stichwort, denn die Verantwortlichen hatten auch einen First Look zur kommenden 3. Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ dabei, in dem mal wieder Chaos an Bord der Enterprise herrscht. Einen ersten Einblick gewährten die Macher zudem in den kommenden Film „Star Trek: Section 31“. Hierbei handelt es sich um eine Geheimtruppe der Sternenflotte, der sich die böse Imperatorin Philippa Georgiou (Michelle Yeoh) angeschlossen hat. Zur Spin-off-Show „Star Trek: Starfleet Academy“ gab es indes Casting-News. Unter anderem kehrt Der Doktor (Robert Picardo) aus „Star Trek: Voyager“ zurück.

SDCC-Highlight #6: Der Aufstieg von Vought

Und noch einmal Prime Video: Der Streaming-Service hatte auch massig Neuigkeiten rund um seine brutale Superhelden-Show „The Boys“ im Gepäck. Die Hauptserie rund um die titelgebenden Boys und ihren Kampf gegen Homelander sowie den Vought-Konzern soll bekanntlich mit der kommenden 5. Staffel enden. Seit mittlerweile zwei Monaten arbeiten die Autoren auch schon am großen Finale der beliebten Serie. Doch nur weil die Hauptserie bald beendet wird, bedeutet das noch lange nicht, dass sich Fans deshalb von diesem Universum endgültig verabschieden müssen. Ein weiteres Spin-offs ist bereits in Arbeit.

In Staffel 5 von „The Boys“ kommt es zur alles entscheidenden Schlacht mit Homelander.

Dass die Superhelden-College-Show „Gen V“ nächstes Jahr in Staffel 2 starten wird, war bereits bekannt. Selbiges gilt für die Arbeiten an der Serie „The Boys: Mexico“, in der Gael Garcia Bernal („Werewolf by Night“) und Diego Luna („Andor“) die Hauptrollen übernehmen. Die neue Spin-off-Show hört indes auf den Namen „Vought Rising“ und fungiert als Prequel zu „The Boys“. Angesiedelt ist die Show in den 1950ern, die mit Soldier Boy (Jensen Ackles) und Stormfront (Aya Cash) zwei alte Bekannte in den Mittelpunkt rückt. Im Laufe der Story sollen wir mehr über den Aufstieg Voughts erfahren.

SDCC-Highlight #7: Die Anime-Adaption eines Horrormeisterwerks

Auch für Anime-Fans hatte die San Diego Comic-Con 2024 einiges zu bieten, unter anderem einen neuen Trailer zur heißerwarteten Horrorserie „Uzumaki“. Hierbei handelt es sich um die Adaption der gleichnamigen Manga-Reihe von Horroraltmeister Junji Ito („Tomie“). Die Handlung entführt uns in die fiktive Stadt Kurouzu, in der seltsame Dinge geschehen. Nacheinander scheinen immer mehr Bewohner durchzudrehen und der Grund hierfür scheinen mysteriöse Spiralen zu sein. Der Horror zieht immer weiter seine Kreise, während Kirie und ihr Freund Shuichi keine logische Erklärungen für die Ereignisse finden können.

Ursprünglich sollte die Anime-Serie schon im Jahr 2020 starten, allerdings kam es immer wieder zu Verschiebungen. Zunächst aufgrund der COVID-19-Pandemie, später schließlich, weil die Verantwortlichen noch nicht mit der Qualität der Show zufrieden gewesen sein sollen. Der Horror-Anime entsteht als Ko-Produktion in den Studios Drive („KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World!“) und Akatsuki („Still“) unter der Regie von Hiroshi Nagahama („Mushi-Shi“). Colin Stetson („Hereditary – Das Vermächtnis“) komponiert die Musik. Als Produzenten fungieren Production I.G USA und Adult Swim

Abschließend gehen wir, gewissermaßen im Schnelldurchlauf, noch ein paar weitere spannende Meldungen der San Diego Comic-Con 2024 gemeinsam mit euch durch:

BioShock: Ein kurzes Lebenszeichen gab während der SDCC überraschend der „BioShock“-Film von sich. Die Adaption des gefeierten Games-Meisterwerks befindet sich seit Jahren in Arbeit und soll nun mit einem geringeren Budget umgesetzt werden. Außerdem wollen die Macher eine charakterfokussierte Story erzählen.

Ein kurzes Lebenszeichen gab während der SDCC überraschend der von sich. Die Adaption des gefeierten Games-Meisterwerks befindet sich seit Jahren in Arbeit und soll nun mit einem geringeren Budget umgesetzt werden. Außerdem wollen die Macher eine charakterfokussierte Story erzählen. Hellboy: Nach einem im Jahr 2019 an den internationalen Kinokassen gefloppten Reboot soll mit „Hellboy: The Crooked Man“ das Ruder herumgerissen werden. Das deutlich kleinere Budget soll einen größeren Horrorfokus im Rahmen der düsteren Comic-Adaption ermöglichen. Den ersten Trailer zum Fantasy-Horrorfilm könnt ihr euch hier ansehen.

Nach einem im Jahr 2019 an den internationalen Kinokassen gefloppten Reboot soll mit das Ruder herumgerissen werden. Das deutlich kleinere Budget soll einen größeren Horrorfokus im Rahmen der düsteren Comic-Adaption ermöglichen. Den ersten Trailer zum Fantasy-Horrorfilm könnt ihr euch ansehen. The Legend of Vox Machina: Auch „Dungeons & Dragons“-Fans hatten Grund zur Freude, denn Prime Video veröffentlichte im Rahmen der SDCC 2024 einen exklusiven First Look , der uns die sympathische Chaotentruppe von Vox Machina wieder in Aktion zeigt. Des Weiteren gab es noch einen First Look zur kommenden erwachsenen Zeichentrickserie „Mighty Nein“ zu sehen, die sich aktuell in Produktion befindet.

Auch „Dungeons & Dragons“-Fans hatten Grund zur Freude, denn Prime Video veröffentlichte im Rahmen der SDCC 2024 einen exklusiven , der uns die sympathische Chaotentruppe von Vox Machina wieder in Aktion zeigt. Des Weiteren gab es noch einen First Look zur kommenden erwachsenen Zeichentrickserie zu sehen, die sich aktuell in Produktion befindet. Transformers: Auch Fans der Autobots und Decepticons hatten Grund zur Freude, denn in einem neuen actionreichen Trailer zu „Transformers One“ haben wir gesehen, wie die einstigen Freunde Optimus Prime und Megatron zu Erzfeinden werden.

Über welche Ankündigung oder welchen Trailer während der San Diego Comic-Con 2024 habt ihr euch besonders gefreut?

