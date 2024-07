Deadpool & Wolverine: Diese 7 Easter Eggs sind euch im Marvel-Film eventuell entgangen

Im Marvel-Actionfilm "Deadpool & Wolverine" verstecken sich, in bester MCU-Tradition, zahlreiche Easter Eggs und Anspielungen auf die Historie der Comic-Vorlage. In diesem Special stellen wir euch sieben davon vor.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Mit dem neuen Marvel-Film „Deadpool & Wolverine“ ist endlich einer der meisterwarteten Blockbuster des Kinojahres 2024 in unseren Lichtspielhäusern gestartet. Wie wir es bereits vom MCU gewohnt sind, gibt es natürlich auch im Abenteuer der beiden ungleichen Antihelden allerlei Easter Eggs und Anspielungen zu entdecken. Sieben davon möchten wir euch nachfolgend in diesem kleinen Special etwas genauer vorstellen.

Da wir auf einige Schlüsselszenen des Actionfilms eingehen werden, kommen wir um einige Spoiler natürlich nicht herum. Solltet ihr den MCU-Blockbuster also noch nicht gesehen haben, dann lest euch unseren Artikel gerne später durch.

Easter Egg Nr. 1: Rob Liefeld und Füße

Wir fangen einfach an und steigen danach immer tiefer ins Marvel Cinematic Universe ein. Ein Easter Egg, das wir bereits in den Trailern zum Marvel-Film sehen konnten, ist der Name eines Ladens im Hintergrund. Besagtes Geschäft heißt „Liefeld’s Just Feet“. Hierbei handelt es sich um eine Anspielung auf Comicbuchautor und -zeichner Rob Liefeld, einen der Deadpool-Schöpfer.

Diese Aufnahme kennen wir bereits aus den „Deadpool & Wolverine“-Trailern.

Dieser gestand vor mehreren Jahren in einem Interview, er könne keine Füße zeichnen. Ein Umstand, über den sich bereits der Söldner mit der großen Klappe bereits 2018 in „Deadpool 2“ lustig gemacht hat. Nachdem sich Deadpool gefragt hat, wer denn einem Charakter „Glück“ als Superkraft geben würde, führte der Marvel-Antiheld anschließend aus, das müsse der verrückte Einfall eines Mannes gewesen sein, der keine Füße zeichnen könnte.

Easter Egg Nr. 2: Die Leere

Den Großteil ihres ersten MCU-Abenteuers verbringen unsere beiden Marvel-Antihelden in „Deadpool & Wolverine“ in der Leere, die wir bereits aus der „Loki“-Serie kennen. Dieser Ort befindet sich am Ende der Zeit und wird von einem Wolkenwesen namens Alioth kontrolliert. Wenn Alioth ein Lebewesen in der Leere verschlingt, löscht er so dessen Existenz aus. In den Comics ist Alioth das erste Wesen im Multiversum, das die Fesseln der Zeit sprengen konnte.

Apropos „Loki“: Wie schon in der MCU-Serie können wir auch im Kinofilm allerlei Anspielungen auf Varianten entdecken, welche die TVA im Laufe der Zeit in die Leere verbannt hat. Für Comic-Fans ist dieser Teil des MCU-Abenteuers eine wahre Fundgrube! Unter anderem können wir bei Deadpools und Wolverines Ankunft Thors Helm aus den Comics neben Captain Americas Schild sehen, den er während des Zweiten Weltkriegs immer dabei hatte.

In der Leere gibt es neben Alioth allerlei zu entdecken.

Weitere Easter Eggs, die wir in der Leere entdecken können, sind unter anderem das zerstörte Logo des „X-Men“-Filmstudios „20th Century Fox“, das Fantasti-Car der Fantastic Four, Red Skulls Auto aus „Captain America: The First Avenger“ (diesmal mit einem Iron Man- und keinem HYDRA-Logo), ein abgestürzter SHIELD-Helicarrier oder auch ein zerstörtes Q-Ship von Thanos‘ Black Order zu sehen. Außerdem finden sich hier die Milano, das Schiff der Guardians of the Galaxy, und Überreste Asgards in der Leere. Alle Easter Eggs hier aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen, weshalb wir jetzt zum nächsten Punkt kommen.

Easter Egg Nr. 3: Wolverine-Varianten

Da Marvel Studios „Deadpool & Wolverine“ im Rahmen der Multiverse-Saga veröffentlicht, sehen wir natürlich auch allerlei alternative Varianten unserer beiden Hauptcharaktere. Im ersten Akt des Films springt Wade zwischen einigen alternativen Realitäten umher, in der Hoffnung, einen neuen Wolverine für seine Welt (Erde-10005) zu finden. Unser großmäuliger Antiheld muss dabei zwar einiges einstecken, doch für Comic-Fans ist diese Sequenz ein wahres Fest!

Wir sehen hier nämlich gleich mehrere Wolverine-Varianten, die wir nachfolgend mit kurzen Erklärungen für euch aufgelistet haben:

Age of Apocalypse: Während seines multiversalen Trips landet Wade auch auf Erde-295. In dieser alternativen Version des Marvel-Universums hat der uralte Mutant Apocalypse Wolverine als einen seiner Vier Reiter rekrutiert. Erstmals zu sehen war das Outfit dieses Wolverines übrigens in „X-Men: Alpha #1“.

Während seines multiversalen Trips landet Wade auch auf Erde-295. In dieser alternativen Version des Marvel-Universums hat der uralte Mutant Apocalypse Wolverine als einen seiner Vier Reiter rekrutiert. Erstmals zu sehen war das Outfit dieses Wolverines übrigens in „X-Men: Alpha #1“. Comic-akkurater Wolverine: Wie Fans der Wolverine-Comics wissen, ist Hugh Jackman mit rund 1,90m tatsächlich zu groß für den Part des mürrischen Mutanten. In der Vorlage ist Wolverine nämlich nur um die 1,60m groß, doch der neue MCU-Ableger schrumpft ihn noch ein bisschen mehr, sehr zu Deadpools Freude.

Wie Fans der Wolverine-Comics wissen, ist Hugh Jackman mit rund 1,90m tatsächlich zu groß für den Part des mürrischen Mutanten. In der Vorlage ist Wolverine nämlich nur um die 1,60m groß, doch der neue MCU-Ableger schrumpft ihn noch ein bisschen mehr, sehr zu Deadpools Freude. Old Man Logan: Später verschlägt es Deadpool auf Erde-90210, wo er auf einen alten Logan trifft, der ihn mit einer Schrotladung begrüßt. Der Wolverine dieser Welt hat den Großteil der X-Men ermordet, nachdem ihn verschiedene Marvel-Schurken ausgetrickst hatten.

Eine Wolverine-Variante im MCU-Actionfilm ist Old Man Logan.

Patch: Auf einen Wolverine trifft Wade in einem Casino, das sich vermutlich in der kleinen fiktiven Inselnation Madripoor befindet. Hier tauchte Logan lange unter dem Alias „Patch“ unter. Ein Deckname, den er im Laufe der Zeit öfter angenommen hat. Charakteristisch sind eine Augenklappe und ein weißer Anzug.

Auf einen Wolverine trifft Wade in einem Casino, das sich vermutlich in der kleinen fiktiven Inselnation Madripoor befindet. Hier tauchte Logan lange unter dem Alias „Patch“ unter. Ein Deckname, den er im Laufe der Zeit öfter angenommen hat. Charakteristisch sind eine Augenklappe und ein weißer Anzug. Wolverine am Kreuz: Zwischenzeitlich erreicht Wade auch eine alptraumhafte Welt, deren Boden mit Schädeln gepflastert ist und in der ein ausgemergelter Wolverine an einem riesigen X gekreuzigt wurde. Hier haben die Macher Marc Silvestris legendäres Cover von „Uncanny X-Men #251“ nachgestellt.

Zwischenzeitlich erreicht Wade auch eine alptraumhafte Welt, deren Boden mit Schädeln gepflastert ist und in der ein ausgemergelter Wolverine an einem riesigen X gekreuzigt wurde. Hier haben die Macher Marc Silvestris legendäres Cover von „Uncanny X-Men #251“ nachgestellt. Wolverine vs. Hulk: Der Ausflug in ein Paralleluniversum läuft besonders schmerzhaft für Deadpool, denn hier gerät er in ein Duell der Giganten zwischen Wolverine und Hulk! Diese Logan-Variante trägt, wie im Kultcomic „The Incredible Hulk #181“, einen braunen Anzug. Bonus-Easter Egg; Wenn sich in Wolverines Adamantium-Klauen der Hulk spiegelt, verweist dies auf das Cover von „The Incredible Hulk #340“.

Easter Egg Nr. 4: Deadpool Corps

Bereits in den letzten Trailern zu „Deadpool & Wolverine“ haben wir einen Blick auf allerlei Deadpool-Varianten gesehen, die sich ebenfalls in der Leere tummeln. Nachdem Cassandra Nova aus dieser ausbrechen und auf Erde-10005 entkommen konnte, folgen ihr diverse Deadpools aus allen möglichen Ecken des Marvel-Multiversums. Nun schauen wir uns einige dieser alternativen Varianten des Söldners mit der großen Klappe etwas genauer an:

Cowboy Deadpool: Unsere erste Deadpool-Variante stammt von Erde-1108 und ist dort auch als „Deadpool Kid“ bekannt. Dieser Wade Wilson wird wegen verschiedener Verbrechen gesucht, unter anderem wegen Banküberfällen, Brandstiftung oder auch Softwarepiraterie. Er ist übrigens auch in den Comics ein Mitglied des Deadpool Corps. Gesprochen wird er in der englischen Originalversion von Matthew McConaughey („Interstellar“).

Unsere erste Deadpool-Variante stammt von Erde-1108 und ist dort auch als „Deadpool Kid“ bekannt. Dieser Wade Wilson wird wegen verschiedener Verbrechen gesucht, unter anderem wegen Banküberfällen, Brandstiftung oder auch Softwarepiraterie. Er ist übrigens auch in den Comics ein Mitglied des Deadpool Corps. Gesprochen wird er in der englischen Originalversion von Matthew McConaughey („Interstellar“). Deadpool 2099: Darüber hinaus können wir in dieser Szene auch eine futuristische Deadpool-Variante erspähen, genauer eine aus dem Jahr 2099. Hierbei handelt es sich um Wades Tochter Warda Wilson von Erde-16356 beziehungsweise Erde-TRN590. In den aktuelleren Comics verschmolz diese Erde zusammen mit anderen Realitäten zu Erde-2099 und ist eine der möglichen Zukunftsversionen des Hauptuniversums Erde-616.

Im Jahr 2099 ist Wade Wilsons Tochter Warda Deadpool.

Dogpool: Wie wir in den Trailern bereits gesehen haben, treffen unsere beiden Antihelden in „Deadpool & Wolverine“ auch auf eine Version von Dogpool. In den Comics stammt dieser von Erde-103173 und hört auf den Namen Wilson. Auch er schließt sich in den Comics später dem Deadpool Corps an.

Wie wir in den Trailern bereits gesehen haben, treffen unsere beiden Antihelden in „Deadpool & Wolverine“ auch auf eine Version von Dogpool. In den Comics stammt dieser von Erde-103173 und hört auf den Namen Wilson. Auch er schließt sich in den Comics später dem Deadpool Corps an. Golden Age Deadpool: Frederick Wilson, der Deadpool von Erde-67484 beziehungsweise Erde-TRN245, soll im Jahr 1917 im Ersten Weltkrieg kämpfen. Um von dieser Pflicht entbunden zu werden, schädigt er seine Lungen und muss deshalb eine Gasmaske tragen. Später spielt er eine wichtige Rolle während des Zweiten Weltkrieges. Er gehört in der Comic-Vorlage zu den ursprünglichen Mitgliedern des Deadpool Corps.

Frederick Wilson, der Deadpool von Erde-67484 beziehungsweise Erde-TRN245, soll im Jahr 1917 im Ersten Weltkrieg kämpfen. Um von dieser Pflicht entbunden zu werden, schädigt er seine Lungen und muss deshalb eine Gasmaske tragen. Später spielt er eine wichtige Rolle während des Zweiten Weltkrieges. Er gehört in der Comic-Vorlage zu den ursprünglichen Mitgliedern des Deadpool Corps. Headpool: Etwas aus der Reihe im Deadpool Corps fällt Headpool, ein fliegender Kopf. Dieser stammt ursprünglich von Erde-2149, dem „Marvel Zombies“-Universum. In dieser Welt verwandelt sich Wade, wie viele andere Helden, in einen Zombie. Später landet im dem Marvel-Hauptuniversum 616, und wird dort enthauptet. Allerdings stirbt er nicht endgültig, sondern „lebt“ als Kopf weiter. Nathan Fillion („Firefly“) leiht Headpool seine Stimme.

Etwas aus der Reihe im Deadpool Corps fällt Headpool, ein fliegender Kopf. Dieser stammt ursprünglich von Erde-2149, dem „Marvel Zombies“-Universum. In dieser Welt verwandelt sich Wade, wie viele andere Helden, in einen Zombie. Später landet im dem Marvel-Hauptuniversum 616, und wird dort enthauptet. Allerdings stirbt er nicht endgültig, sondern „lebt“ als Kopf weiter. Nathan Fillion („Firefly“) leiht Headpool seine Stimme. Kidpool: Dieser Wade Wilson besucht Charles X. Xaviers Mutanten-Schule auf Erde-10330, ist jedoch unter seinen Mitschülern nicht sonderlich beliebt. Aufgrund seiner schwierigen Persönlichkeit wurde er sowohl von den anderen Schülern als auch von den Lehrern geächtet und war somit auf sich gestellt. Später wurde Kidpool von unserem Wade Wilson (Erde-616) für das Deadpool Corps rekrutiert, um das Multiversum zu retten.

Dieser Wade Wilson besucht Charles X. Xaviers Mutanten-Schule auf Erde-10330, ist jedoch unter seinen Mitschülern nicht sonderlich beliebt. Aufgrund seiner schwierigen Persönlichkeit wurde er sowohl von den anderen Schülern als auch von den Lehrern geächtet und war somit auf sich gestellt. Später wurde Kidpool von unserem Wade Wilson (Erde-616) für das Deadpool Corps rekrutiert, um das Multiversum zu retten. King of Monsters: Ein anderer Deadpool trägt eine Krone und ist eine Variante unseres 616-Deadpools, die auf den „King of Monsters“-Arc der Comic-Vorlage anspielt. Darin wird Wade angeheuert, um den Monster King zu töten. Nachdem er diese Aufgabe erfüllen konnte, mit tatkräftiger Unterstützung von Monsterjägerin Elsa Bloodstone, wurde Wade Wilson aufgrund eines uralten Gesetzes zum neuen Monster King gekrönt.

Lady Deadpool ist auch in der Comic-Vorlage ein Mitglied des Deadpool Corps.

Lady Deadpool: Besonders prominent im Fokus steht bei der Einführungssequenz des Deadpool Corps eine weibliche Variante unseres Söldners mit der großen Klappe, nämlich Lady Deadpool. Hierbei handelt es sich um Wanda Wilson von Erde-3010, die sich auch in den Comics dem Deadpool Corps angeschlossen hat. Gesprochen wird der Charakter in „Deadpool & Wolverine“ übrigens von Ryan Reynolds Ehefrau Blake Lively („Gossip Girl“).

Besonders prominent im Fokus steht bei der Einführungssequenz des Deadpool Corps eine weibliche Variante unseres Söldners mit der großen Klappe, nämlich Lady Deadpool. Hierbei handelt es sich um Wanda Wilson von Erde-3010, die sich auch in den Comics dem Deadpool Corps angeschlossen hat. Gesprochen wird der Charakter in „Deadpool & Wolverine“ übrigens von Ryan Reynolds Ehefrau („Gossip Girl“). Ronin: Eine weitere Deadpool-Variante, die aus der Masse heraussticht, ist Ronin Deadpool beziehungsweise Watari von Erde-11542. Über seine Hintergrundgeschichte ist nur wenig bekannt. Einst war er ein nobler Samurai, der während eines Massakers seinem Schicksal überlassen wurde. Sein Ende sollte er jedoch erst als Mitglied des Deadpool Corps finden, dem er sich auch in der Marvel Comics-Vorlage angeschlossen hat.

Eine weitere Deadpool-Variante, die aus der Masse heraussticht, ist Ronin Deadpool beziehungsweise Watari von Erde-11542. Über seine Hintergrundgeschichte ist nur wenig bekannt. Einst war er ein nobler Samurai, der während eines Massakers seinem Schicksal überlassen wurde. Sein Ende sollte er jedoch erst als Mitglied des Deadpool Corps finden, dem er sich auch in der Marvel Comics-Vorlage angeschlossen hat. Zenpool: Ein anderes interessantes Deadpool Corps-Mitglied ist Zenpool. Das ist ein Alias, den unser Wade Wilson (Erde-616) vorübergehend annimmt, nachdem er verzaubert wurde. Dieser Zauber sorgte dafür, dass Wades pazifistische Seite die Kontrolle übernommen hat und somit hatten wir tatsächlich kurzzeitig einen friedliebenden Deadpool. Zumindest so lange, bis Doctor Doom und Scarlet Witch einen Gegenzauber gesprochen haben.

Easter Egg Nr. 5: Anchor beings

Marvel Studios erweitert mit „Deadpool & Wolverine“ die Lore seines MCU enorm und zwar mit der Einführung sogenannter „Anchor beings“. Das spezielle Lebewesen auf Erde 10005, der Erde, auf der sich die Ereignisse sämtlicher bisheriger „X-Men“-Kinofilme abspielen, war Wolverine. Da dieser am Ende von „Logan – The Wolverine“ jedoch bekanntlich gestorben ist, hat diese Welt des Multiversums ihr Anchor being verloren, was ihren Untergang bedeutet.

Logan war das Anchor being von Deadpools Welt. In den Comics ist Wanda ein sogenanntes Nexus-Wesen.

Hierbei dürfte sich das Filmstudio an der reichhaltigen Lore der Comic-Vorlage orientiert haben. In den Comics gibt es nämlich sogenannte Nexus-Wesen. Jede Welt im Multiversum hat ein eigenes Nexus-Wesen, das diese Realität im Konstrukt des Multiversums verankert. Auf Erde-616, der Hauptwelt von Marvel Comics, ist dieses Nexus-Wesen übrigens X-Men- und Avengers-Heldin Wanda Maximoff beziehungsweise Scarlet Witch.

Easter Egg Nr. 6: Gambit

Nun wagen wir uns tief ins Spoiler-Territorium vor, denn in der zweiten Hälfte von „Deadpool & Wolverine“ wird deutlich, dass der Film nicht nur ein Abgesang auf die „X-Men“-Ära von 20th Century Fox ist, sondern auf die gesamte Marvel-Ära des inzwischen 20th Century Studios genannten Filmunternehmens. Deshalb treffen Logan und Wade auf verschiedene Charaktere aus anderen älteren Marvel-Filmen, genauer auf Laura/X-23, Elektra, Blade und Gambit!

Gambit sollte eigentlich seinen eigenen Kinofilm mit Channing Tatum in der Hauptrolle bekommen.

Letzterer wird allerdings nicht wie noch in „X-Men Origins: Wolverine“ noch von Taylor Kitsch gespielt, sondern von Channing Tatum („Magic Mike“). Tatsächlich war es für den Hollywood-Star und leidenschaftlichen Gambit-Fan eine lange Reise bis hin zu diesem Moment. Eigentlich sollte Tatum den Part bereits in „Origins“ übernehmen, musste den Part wegen Terminproblemen jedoch abgeben. Im Jahr 2014 unterschrieb Channing Tatum für einen „Gambit“-Kinofilm, der allerdings in der Produktionshölle versauern sollte. Es folgten verschiedene Drehbuchentwürfe und Regisseure, bis die Arbeiten 2020 auf Eis gelegt wurden.

Hier noch ein paar weitere „Deadpool & Wolverine“-Easter Eggs im Schnelldurchlauf als Honorable Mentions:

Avengers: In Happy Hogans Büro können zu Beginn des Films verschiedene Easter Eggs entdeckt werden. Hierzu zählen etwa das Forbes-Cover mit Pepper Potts, Captain Americas halbfertiger Schild sowie Tony Starks erster Arc-Reaktor.

In Happy Hogans Büro können zu Beginn des Films verschiedene Easter Eggs entdeckt werden. Hierzu zählen etwa das Forbes-Cover mit Pepper Potts, Captain Americas halbfertiger Schild sowie Tony Starks erster Arc-Reaktor. Spider-Man: Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft darf Marvel Studios im Film zwar nicht zeigen, doch wir können in Happys Büro ein Bild von Tony und Peter Parker sehen, auf dem letzterer von einem Iron Man-Spielzeughelm verdeckt wird. Besagter Helm gehörte einem Jungen, dem Tony in „Iron Man 2“ das Leben gerettet hat und MCU-Mastermind Kevin Feige bestätigte später, dass dieses Kind Peter Parker war. Eine Spidey-Anspielungen ist Wades Imitation der Web-Shooter während der Autofahrt mit Logan.

Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft darf Marvel Studios im Film zwar nicht zeigen, doch wir können in Happys Büro ein Bild von Tony und Peter Parker sehen, auf dem letzterer von einem Iron Man-Spielzeughelm verdeckt wird. Besagter Helm gehörte einem Jungen, dem Tony in „Iron Man 2“ das Leben gerettet hat und MCU-Mastermind Kevin Feige bestätigte später, dass dieses Kind Peter Parker war. Eine Spidey-Anspielungen ist Wades Imitation der Web-Shooter während der Autofahrt mit Logan. Omega-Level: Diese Bezeichnung bezieht sich auf Mutanten wie Cassandra Nova, bei denen das Limit ihrer Kräfte undefinierbar ist. Bekannte Omega-Level-Mutanten in den Comics sind X-Men-Heldin Jean Grey, Marvel-Bösewicht Magneto und Legion, der Sohn von Professor X.

Dieses Bild, das Tony in „Avengers: Endgame“ in der Hand hält, steht in Happys Büro.

Secret Wars: In der Leere können wir Wade kurz neben einem „Secret Wars“-Comicheft liegen sehen. Bei „Secret Wars“ handelt es sich um ein Mega-Event, in dessen Verlauf Helden und Schurken aus verschiedenen Universen gegeneinander kämpfen mussten. Am Ende entstand ein neues Marvel-Universum. „Avengers 6“ soll dieses Comic-Ereignis auf die große Leinwand hieven und den Abschluss der Multiverse-Saga markieren.

In der Leere können wir Wade kurz neben einem „Secret Wars“-Comicheft liegen sehen. Bei „Secret Wars“ handelt es sich um ein Mega-Event, in dessen Verlauf Helden und Schurken aus verschiedenen Universen gegeneinander kämpfen mussten. Am Ende entstand ein neues Marvel-Universum. „Avengers 6“ soll dieses Comic-Ereignis auf die große Leinwand hieven und den Abschluss der Multiverse-Saga markieren. The Greatest Showman: Wenn Deadpool und Wolverine im Auto kämpfen, machen sie versehentlich das Radio an. Der erste Song, der in dieser Szene kurz zu hören ist, ist der Anfang von „The Greatest Show“. Das Lied stammt aus dem Film „The Greatest Showman“, in dem Hugh Jackman die Hauptrolle spielte.

Wenn Deadpool und Wolverine im Auto kämpfen, machen sie versehentlich das Radio an. Der erste Song, der in dieser Szene kurz zu hören ist, ist der Anfang von „The Greatest Show“. Das Lied stammt aus dem Film „The Greatest Showman“, in dem Hugh Jackman die Hauptrolle spielte. Welcher Punisher? Blade & Co. erwähnen, dass zu ihrer Gruppe auch der Punisher gehörte. Dieser sei jedoch im Kampf gegen Cassandra Nova gestorben. Unklar ist, welcher Punisher zum Widerstand gehörte, denn bisher haben Dolph Lundgren (1989), Thomas Jane (2004), Ray Stevenson (2008) und Jon Bernthal (2018) den Marvel-Antihelden gespielt.

Easter Egg Nr. 7: „Ich mag dich nicht“ – „Hast du noch nie“

In derselben Szene, in der Channing Tatum als Gambit seine Premiere feiert, gibt ein anderer Darsteller sein großes Marvel-Comeback: Wesley Snipes als Vampirjäger Blade! Zwischen 1998 und 2004 spielte Snipes dreimal den finsteren Marvel-Antihelden, der in seinen eigenen Kinofilmen ähnlich erbarmungslos mit seinen Gegnern umgesprungen ist wie Deadpool. Apropos Deadpool: Ryan Reynolds spielte in „Blade Trinity“ einen anderen Vampirjäger.

Wesley Snipes und Ryan Reynolds standen für „Blade Trinity“ gemeinsam vor der Kamera.

Wenn wir verschiedenen Berichten der damaligen Zeit glauben dürfen, scheinen sich die beiden Stars hinter den Kulissen allerdings nicht allzu gut verstanden zu haben. Während Snipes als Method Actor in die Figur des Blade eintauchte, soll Reynolds sehr viel improvisiert haben. Angeblich auch, um Snipes aus der Reserve zu locken, damit dieser aus der Rolle fällt.

Ausgehend von „Deadpool & Wolverine“ scheint an diesen Geschichten durchaus etwas dran zu sein, denn Blade ist kein Fan unseres vorlauten Lieblingssöldners und sagt zu ihm „Ich mag dich nicht“, woraufhin Wade Wilson wiederum entgegnet „Hast du noch nie.“

Natürlich gibt es noch viel mehr Easter Eggs im Marvel-Actionfilm, auf die wir hätten eingehen können. Deshalb verratet uns unten in den Kommentaren sehr gerne, welches euer liebstes Easter Egg in „Deadpool & Wolverine“ ist.

