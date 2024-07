PLAY3.DE on Tour: Wir waren beim Deadpool & Wolverine-Fan-Event in Berlin

Am 6. und 7. Juli 2024 war Berlin im "Deadpool & Wolverine"-Fieber, denn die Macher des nächsten MCU-Actionfilms waren in der deutschen Hauptstadt für ein Fan-Event zu Gast. Wir waren für euch mittendrin im Getümmel.

In rund anderthalb Wochen startet mit „Deadpool & Wolverine“ einer der meisterwarteten Blockbuster des Jahres. Wenig verwunderlich, immerhin verbündet sich darin endlich der richtige Söldner mit der großen Klappe mit DEM X-Man! Um die Vorfreude auf den baldigen Kinostart weiter anzuheizen, sind die Stars des neuen Marvel-Actionfilms aktuell auf Weltreise und sind dabei auch in Berlin vorbeigekommen, um etwas Zeit mit den wartenden Fans zu verbringen.

Wir waren für euch in Berlin mit dabei, haben die Pressekonferenz mitgemacht und standen in der ersten Reihe am gelb-roten Teppich am Uber Platz! Dabei haben wir natürlich allerlei erlebt und was genau, das erfahrt ihr wie gewohnt in den nachfolgenden Zeilen.

Marvel-Pressekonferenz im Herzen Berlins

Unser erster Stopp am 6. Juli war das CinemaxX am Potsdamer Platz, wo sich Pressevertreter vorab bereits die ersten 35 Minuten von „Deadpool & Wolverine“ ansehen konnten. Wie wir von unseren Kollegen später erfahren haben, war es ein toller Vorgeschmack auf den einzigen MCU-Film 2024, der den bekannten Meta-Humor sowie krachende Action enthielt. Wir sind leider von einem Stau in den nächsten geschlittert und haben die kleine Preview deshalb verpasst.

Alle Augen waren auf Hugh Jackman und Ryan Reynolds gerichtet.

Dafür haben wir es pünktlich zur Pressekonferenz geschafft, die im Soho House in der Nähe vom Alexanderplatz stattgefunden hat. Moderiert wurde die Veranstaltung übrigens von Steven Gätjen, der durch die Pressekonferenz geführt hat. Die Ehrengäste wurden natürlich mit einem donnernden Applaus begrüßt:

Marvel-Produzentin Wendy Jacobson („Skyscraper“)

Regisseur Shawn Levy („Real Steel – Stahlharte Gegner“)

Emma Corrin („The Crown“)

Ryan Reynolds („Deadpool“)

Hugh Jackman („Logan – The Wolverine“)

Da bereits während der Dreharbeiten zahlreiche vermeintliche Leaks und Gerüchte rund um die Story sowie mögliche Cameo-Auftritte aufgekommen sind, ging es zunächst um die Geheimhaltung bei großen MCU-Blockbustern. Marvel Studios ist innerhalb der Branche bekannt für seine strengen Verschwiegenheitserklärungen und Sicherheitsmaßnahmen.

Jacobson erklärte, Marvel Studios habe „viel Erfahrung darin, Geheimnisse zu hüten“ und das würde auch bei „Deadpool & Wolverine“ zutreffen. Levy ergänzte, es sei „manchmal furchterregend“, da er Angst habe, sich versehentlich „zu verplappern“.

Hugh Jackman hat Deadpool & Wolverine erst ermöglicht

Anschließend gingen Ryan Reynolds und Shawn Levy etwas näher auf das Feeling des kommenden Marvel Cinematic Universe-Actionfilms ein. Der „Deadpool“-Mime erklärte, dass die Charaktere und ihre Entwicklung wichtiger als bloßes Spektakel seien. Darüber hinaus wären sowohl Wade als auch Logan im Film „in ihrer Scham gefangen“. Um diese letztendlich im Laufe des Abenteuers überwinden zu können, müssten beide voneinander lernen.

In „Deadpool & Wolverine“ müssen die Marvel-Antihelden ein Team sein.

Mehr noch: Wolverine sei „alles, was Deadpool sein möchte“. Er möchte Teil eines Teams sein und Logan hat, was das angeht, als langjähriges X-Men-Mitglied immerhin reichlich Erfahrung. Allerdings lief Wades letzte Mission als Teil eines Teams nicht unbedingt sonderlich gut. Nun, zumindest für seine Kameraden, denn fast alle Teammitglieder der X-Force haben bekanntlich im Laufe von „Deadpool 2“ das Zeitliche gesegnet (vor Wades Zeitreise am Ende).

Doch Hugh Jackmans Rückkehr in seiner sicherlich ikonischsten Rolle sei nicht einfach nur ein Marketingstunt, wie die Verantwortlichen versicherten. Tatsächlich hätten Ryan Reynolds und Shawn Levy eine ganze Zeit versucht, einen neuen „Deadpool“-Film auf die Beine zu stellen, allerdings habe es lange nicht gepasst. Eines Tages habe Jackman jedoch unverhofft angerufen und seine Bereitschaft für ein Comeback signalisiert und der Rest ist Geschichte.

Wolverine hat dem neuen Marvel-Film überhaupt erst „einen Existenzgrund gegeben“, gestand Shawn Levy diesbezüglich.

Eine unberechenbare Schurkin

Emma Corrin ging während der Pressekonferenz natürlich auch auf den Part der Cassandra Nova ein. Die „Deadpool & Wolverine“-Schurkin solle im Film „unberechenbar sein“, weshalb die Zuschauer sich nie sicher sein können, „woran sie gerade sind“. Wie Corrin gestand, sei gerade dieser Wesenszug der Figur sehr unterhaltsam während der Dreharbeiten gewesen und auch Reynolds sowie Jackman lobten ihre Kollegin in den höchsten Tönen für ihre Darbietung.

Emma Corrin spielt Marvel-Schurkin Cassandra Nova.

Die anwesenden Pressevertreter durften zwischenzeitlich selbstverständlich auch Fragen an die Macher und Stars des Marvel-Films richten und ein Kollege wollte wissen, ob Hugh Jackman bei seinem Comeback als Wolverine einen gewissen Druck verspürt habe. Hierauf erwiderte der Hollywoodstar, es bedeute ihm sehr viel, dass Fans weltweit seinen Charakter so sehr lieben, weshalb er sich selbst unter Druck setzen würde, da ihm die Fans und Logan sehr wichtig seien.

Darüber hinaus gewährten die Verantwortlichen auch einen kleinen Einblick in die Entstehung des Films. Wie „Deadpool & Wolverine“-Regisseur Shawn Levy und Hauptdarsteller Ryan Reynolds verraten haben, hätte ihnen Marvel Studios-Boss Kevin Feige nur wenige Grenzen gesetzt. Er habe ihnen jedoch „Kein Kokain!“ gesagt und das war natürlich der erste Witz, den das Duo anschließend geschrieben habe und der auch im ersten Trailer zum Film enthalten ist.

Ausgelassene Stimmung am Uber Platz

Das große Highlights des Stopps in Berlin war natürlich am 7. Juli das eingangs bereits kurz erwähnte Fan-Event am Uber Platz. Weit mehr als 3000 Fans haben den Weg in die deutsche Hauptstadt auf sich genommen, um den Stars einmal ganz nahe zu sein. Bereits vor dem Auftauchen der Verantwortlichen herrschte bei bestem Wetter eine tolle Stimmung vor Ort und Steven Gätjen führte als Moderator auch durch diese Veranstaltung.

Zwei Leute aus dem Publikum hatten zunächst die Chance, auf der Bühne an einem kleinen Quiz teilzunehmen, um einen ganz besonderen Preis zu gewinnen: Den Spielball der EM-Partie zwischen den Niederlanden und der Türkei, der am Abend vorher von Deadpool persönlich im Berliner Olympiastadion geklaut wurde. Eine kleine Werbeaktion, über die sich sowohl die Zuschauer als auch Ryan Reynolds und Hugh Jackman auf der Tribüne köstlich amüsiert haben.

Ehe die eigentlichen Stars eingetroffen sind, durften vorher bereits einige Ehrengäste über den gelb-roten Teppich schlendern. Hierzu zählten vor allem verschiedene Influencer, doch auch Cosplayer durften nicht fehlen und posierten in ihren eindrucksvollen Kostümen. Des Weiteren befand sich ebenfalls Synchronschauspieler Dennis Schmidt-Foß unter diesen geladenen Gästen, der Deadpool in der deutschen Version seine markante Stimme leiht.

Tausende Fans feiern die Deadpool & Wolverine-Macher

Einige Zeit später war dann endlich der große Moment gekommen und „Deadpool & Wolverine“-Produzentin Wendy Jacobson sowie Cassandra Nova-Darstellerin Emma Corrin erreichten das Fan-Event. Kurz nach ihnen kamen letztendlich ebenfalls Regisseur Shawn Levy und die beiden Hauptdarsteller Ryan Reynolds sowie Hugh Jackman am Uber Platz an. Das Trio nutzte das hervorragende Wetter und kam mit dem Fahrrad beim Event an.

Nachdem alle gemeinsam für einige Fotos posiert hatten, ging es an kurze Interviews mit den anwesenden Journalisten. Ehe Reynolds und Jackman bei uns angekommen waren, wurden sie jedoch für ein Interview weggezogen. Ähnlich gute Bilder wie von ihren Kollegen konnten wir deshalb leider nicht von den beiden Marvel-Stars knipsen. Nach besagtem Gespräch ging es weiter den Teppich entlang: Sie haben Autogramme gegeben und Fotos mit den Fans gemacht, ehe sie am Ende oben auf der Bühne angekommen sind.

Auf der Bühne folgte schließlich noch ein Gespräch mit Steven Gätjen, ehe Reynolds, Jackman und ihre Kollegen mit Druckluftkanonen T-Shirts und andere Goodies in die Menge gefeuert haben. Zwischendurch heizten sie die Stimmung immer mal wieder an, ehe die wartenden Fans ebenfalls die ersten 35 Minuten von „Deadpool & Wolverine“ im Kino ansehen durften.

Shawn Levy entschuldigte sich hier noch bei den Fans, dass sie lediglich den Auftakt des Films zu sehen bekommen: „Marvel hat es uns nicht erlaubt, den ganzen Film schon jetzt zu zeigen.“ Reynolds erklärte kurz vor Ende des Fan-Events noch, dass der fertige Film den Fans eine gute Zeit bescheren soll. Was die Zukunft für beide Marvel-Antihelden bereithalten könnte, da ließen sich die Verantwortlichen am Wochenende übrigens nicht in die Karten schauen.

Wendy Jacobson erklärte während der Pressekonferenz beispielsweise, dass sie sich mehr MCU-Filme mit einem R-Rating wie „Deadpool & Wolverine“ wünschen würde. Aus Shawn Levys Sicht sei die Zukunft jedoch noch ungewiss. Wenn er sich etwas wünschen können sollte, würde er als nächstes Marvel-Projekt allerdings gerne einen „Deadpool & Spider-Man“-Film realisieren. Doch zunächst muss Levys aktueller Film an den weltweiten Kinokassen abliefern.

„Deadpool & Wolverine“ startet am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos.

