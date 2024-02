Deadpool & Wolverine: Brutaler Marvel-Antiheld landet im ersten Trailer endlich im MCU

Während des 58. Super Bowls war es endlich soweit und Marvel Studios veröffentlichte den ersten Trailer zum von vielen Fans heißerwarteten dritten „Deadpool“-Kinofilm. Wade Wilson wagt in „Deadpool & Wolverine“ den Sprung ins MCU, um die Welt der Avengers ordentlich aufzumischen. Wie der Titel bereits verrät, wird natürlich noch ein weiterer beliebter Mutant eine wichtige Rolle spielen und ja, Hugh Jackman fährt noch einmal die Adamantium-Krallen aus.

Das rund zweieinhalb Minuten lange Video könnt ihr euch wie immer weiter unten im Artikel selbst ansehen, sowohl im englischen Original als auch mit deutscher Synchronisation.

„Marvel Jesus“ ist da, um das MCU aufzumischen

Um die Story des Films haben die Verantwortlichen rund um Hauptdarsteller Ryan Reynolds bisher ein großes Geheimnis gemacht. Nun sehen wir, dass die aus der „Loki“-Serie bekannte Organisation TVA bei Wade Wilson eines Tages vor der Tür steht. Anschließend nehmen sie ihn mit und bieten ihm an, sich ins Marvel Cinematic Universe zu stürzen, um ein „Held unter Helden“ zu sein. Eine Chance, die „Marvel Jesus“ selbstverständlich nicht ungenutzt lassen kann.

Natürlich verstecken sich im ersten „Deadpool & Wolverine“-Trailer auch allerlei Anspielungen und Easter Eggs. Hierzu zählen etwa das ikonische 20th Century Fox-Logo oder auch ein Comicheft gegen Ende des Videos. Hierbei handelt es sich um die Ausgabe „Secret Wars #5“. „Secret Wars“ ist ein absolutes Marvel-Megaevent, in dessen Verlauf verschiedene Realitäten zu einer Welt verschmolzen werden. Eine Adaption dieser Story ist mit „Avengers 6“ bereits in Arbeit.

Darüber hinaus kehren im Trailer zahlreiche bekannte Gesichter aus den vorherigen Filmen zurück. Während Wades Geburtstagsfeier sehen wir beispielsweise seine Freundin Vanessa sowie Blind Al, Colossus, Dopinder, Negasonic Teenage Warhead, Peter und Shatterstar. Ebenfalls wieder mit dabei ist der mit Feuerkräften ausgestattete Mutant Pyro, der wie schon in „X-Men 2“ und „X-Men: Der letzte Widerstand“ von Aaron Stanford („12 Monkeys“) verkörpert wird.

„Deadpool & Wolverine“ entsteht unter der Regie von Shawn Levy („Real Steel – Stahlharte Gegner“) nach einem Drehbuch von Levy selbst sowie Zeb Wells („The Marvels“). Als Co-Autoren sind zudem Ryan Reynolds („Green Lantern“), Rhett Reese („Zombieland“) und Paul Wernick („Deadpool 2“) am Skript beteiligt. In den Hauptrollen sind neben Reynolds auch Hugh Jackman („Logan – The Wolverine“) und Emma Corrin („The Crown“) in einer unbekannten Rolle zu sehen.

„Deadpool & Wolverine“ startet am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos.

Freut ihr euch schon auf „Deadpool & Wolverine“ und wie gefällt euch der Trailer zum MCU-Film?

