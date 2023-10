Loki: Spannendes MCU-Zeitreise-Abenteuer geht bei Disney+ in Staffel 2 – Ersteindruck

Neue Zeitlinien und Universen entstehen, während die Zeitreise-Organisation TVA in "Loki" Staffel 2 im Chaos versinkt. Ob es sich lohnt, dem charismatischen Antihelden erneut auf einem Abenteuer zu begleiten, erfahrt ihr in unserem Ersteindruck.

Der Gott des Schabernacks hat im Marvel Cinematic Universe zweifelsohne seine Spuren hinterlassen, nicht zuletzt dank der charismatischen Darstellung von Tom Hiddleston („Thor“). Deshalb dürfte es wohl nur wenige Fans überrascht haben, dass der Charakter vor zwei Jahren mit „Loki“ seine eigene Serie bei Disney+ bekommen hat. Nun geht diese in ihre 2. Staffel, von der wir uns vorab bereits die ersten vier Episoden ansehen durften.

In unserem kleinen Ersteindruck verraten wir euch, ob das MCU damit endlich wieder zurück zu alter Form finden kann, nachdem die Ableger aus Phase 4 von vielen langjährigen Zuschauern eher gemischt aufgenommen worden waren. Ob Loki hier seine Magie wirken kann?

Ein Loki zwischen Vergangenheit, Gegenwart & Zukunft

Nach den Ereignissen aus dem Finale von Season 1 bahnen sich zahlreiche neue Zeitlinien ihren Weg, ein neues Multiversum wird geboren und die Time Variance Authority (TVA) ist heillos überfordert. Doch nicht nur das, denn die jüngsten Enthüllungen rund um die Wahrheit hinter der Zeitreise-Organisation stürzen selbige ins Chaos. Loki hat derweil ganz andere Probleme, denn er wird immer wieder aus seiner Zeit herausgerissen und in eine andere transportiert.

Außerdem versucht er, seine Freunde bei der TVA, allen voran seinen Partner Mobius, vor einer aufziehenden Gefahr zu warnen. Mächtige Varianten desjenigen, der im Hintergrund die Fäden der TVA in den Händen hielt, befinden sich auf dem Weg und könnten eine Bedrohung für alle existierenden Universen sein. Einen Vorgeschmack darauf haben MCU-Fans bereits im Kinofilm „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ bekommen.

Um wirklich etwas bewirken zu können, muss unser Held wider Willen jedoch zunächst einen Weg finden, zurück in seine Zeit zu gelangen und dort auch zu bleiben. Dies gestaltet sich allerdings schwierig und als wäre das noch nicht genug, scheinen einige TVA-Mitglieder eigene Ziele zu verfolgen. Loki und Mobius haben somit einmal mehr alle Hände voll zu tun, wenn sie das aufhalten wollen, was schier unaufhaltsam auf sie zuzukommen droht.

Wie Kang jedoch genau zum großen Schlag ausholen wird, ist bisher noch nicht wirklich klar. Durch dieses Mysterium rund um den Schurken und seine Varianten sowie die Alleingänge einiger TVA-Mitglieder entfaltet sich eine spannende Story, von der wir unbedingt mehr sehen wollen. Den Machern gelingt hierbei das Kunststück, dass sich die Geschichte trotz ihrer großen Maßstäbe immer wieder sehr intim und persönlich anfühlt.

Ein neuer Freund und alte Bekannte

Das ist insbesondere dem Cast der Show zu verdanken. Glücklicherweise können unsere „Loki“-Hauptfiguren auf die Hilfe eines neuen Freundes namens O.B. zählen, der eine eigene kleine Abteilung innerhalb der TVA leitet. Gespielt wird dieser von Ke Huy Quan, den Filmfans aus „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ oder zuletzt dem Oscar-prämierten Multiverse-Abenteuer „Everything Everywhere All At Once“ kennen. Nun feiert er seine MCU-Premiere.

Als O.B. spielt der Hollywood-Star einen liebenswürdigen, wenn auch ab und an etwas verpeilt wirkenden Charakter, der Loki und Mobius unter die Arme greift. Es ist eine sympathische Darstellung, was ebenfalls für den Rest des Casts zählt. Tom Hiddleston brilliert einmal mehr als charmanter Antiheld, der jede seiner Szenen spielend einfach an sich reißt. Owen Wilson („Starsky & Hutch“) als Mobius darf diesmal indes auch eine etwas andere Seite seiner Figur zeigen.

Die Chemie zwischen Hiddleston und Wilson ist einmal mehr hervorragend, weshalb es wieder großen Spaß macht, ihnen zusammen zuzuschauen. Selbiges gilt gleichsam für Rückkehrerin Sophia Di Martino („Yesterday“), die mit Sylvie eine wichtige alternative Version von Loki spielt. Eigentlich möchte sie mit der TVA nichts mehr zu tun haben, doch natürlich wird sie wieder in die Sache hineingezogen und schließt sich widerwillig Loki sowie Mobius an.

Ebenfalls wieder mit dabei ist darüber hinaus Jonathan Majors („Creed III“), der mit Victor Timely eine neue Variante von Marvel-Bösewicht Kang der Eroberer spielen darf, die jedoch noch eher am Anfang ihres Weges steht. Es ist ein interessanter wie spannender Kontrast zu den bisherigen Versionen, die wir schon im MCU von diesem Charakter gesehen haben. Insgesamt hat Marvel Studios hier einmal mehr einen großartigen Cast zusammengetrommelt, der toll aufspielt.

Neben den Stars sind übrigens einmal mehr die TVA-Sets ein echtes Highlight und richtige Hingucker. Mit einem Mix aus futuristischer Technik, Retrodesign und viel Liebe zum Detail entwickelt „Loki“ auch in Staffel 2 einen einzigartigen Stil, der die Disney+-Serie von anderen MCU-Produktionen abhebt. Doch auch einige neue Sets außerhalb der Zeitreise-Organisation sind sehr gut gelungen, etwa die Weltausstellung in Chicago 1893. Zudem können sich auch die Spezialeffekte sehen lassen, die in einigen der jüngeren Marvel-Produktionen harsch kritisiert wurden. All dies half uns dabei, richtig in die spannende Handlung der Show einzutauchen.

MCU-Fans dürfen sich hier also einmal mehr auf ein unterhaltsamen wie gleichermaßen verrücktes Abenteuer freuen, das uns diesmal nicht nur durch verschiedene Zeiten, sondern auch alternative Universen führt. Solltet ihr die letzten Disney+-Serien ausgelassen haben, könnte nun wieder ein guter Zeitpunkt sein, um zurückzukehren und in die Multiverse-Saga einzutauchen.

Die 2. Staffel von „Loki“ startet am 6. Oktober 2023 exklusiv bei Disney+.

Einschätzung: gut "Loki" hat auch nach über zehn Jahren im MCU nichts von seinem Charme verloren und spielt diesen dank eines einmal mehr fantastisch aufgelegten Tom Hiddleston gekonnt aus. Staffel 2 lebt nicht zuletzt von seinem tollen Cast, der hier wunderbar miteinander harmoniert und richtig gute Leistungen bringt. Zudem gibt es natürlich die eine oder andere unvorhergesehene Charakterentwicklung, die Potential für spannende Ereignisse haben dürften. In ihrer 2. Season erwischt die Marvel-Serie einen mehr als nur guten Start könnte dem MCU nach einigen mäßig aufgenommenen Auskopplungen dabei helfen, endlich wieder zurück zu alter Form zu finden. Dieses abgedrehte Zeitreise-Abenteuer verspricht überaus spannend zu, doch ob die Show ihrem Potential letztendlich auch gerecht werden wird, bleibt vorerst noch abzuwarten.

Weitere Meldungen zu Loki, Marvel.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren