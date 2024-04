Deadpool & Wolverine: Im neuen Trailer lassen es beide Marvel-Antihelden krachen

"Deadpool & Wolverine" sind zurück und erleben im kommenden MCU-Kinofilm ein neues blutiges Abenteuer. Einen weiteren Vorgeschmack darauf liefert uns nun ein frischer offizieller Trailer, in dem beide die Fetzen fliegen lassen.

In „Deadpool & Wolverine“ finden der Söldner mit der großen Klappe und Logan endlich ihren Weg ins Marvel Cinematic Universe. Nachdem uns das erste offizielle Video einen kurzen Einblick ins kommende MCU-Abenteuer gewährte, rückt der neue Trailer Wolverine in den Mittelpunkt.

Gemeinsam mit seinem neuen „besten Freund“ lässt es der Marvel-Antiheld noch einmal ordentlich krachen! Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen. Passend dazu wurden ebenfalls ein paar frische Key Arts veröffentlicht.

Let’s f*ucking go!

Seit der Bestätigung von Hugh Jackmans Rückkehr in seine Paraderolle haben Fans gerätselt, wie der „X-Men“-Charakter in „Deadpool & Wolverine“ zurückkehren könnte. Nun herrscht endlich Klarheit: Wade Wilson trifft im MCU-Film auf eine alternative Version von Logan, also eine Variante aus einem anderen Universum. Wie wir erfahren, konnte dieser Wolverine den Untergang seiner Welt nicht verhindern, doch nun soll er eine zweite Chance erhalten.

Deadpool wird von der aus der „Loki“-Serie bekannten Time Variance Authority (TVA) rekrutiert, um ein Held unter Helden zu sein. Wie es aussieht, versucht er, sein eigenes Universum und all die Menschen darin, die ihm am Herzen liegen, zu retten. Hierfür verbündet er sich mit Wolverine, der somit beweisen kann, dass er noch mehr drauf hat. Mit vereinten Kräften versuchen beide Marvel-Antihelden nun, dem Schicksal zu trotzen.

Ihr wollt noch mehr aufregende Mutanten-Action? Dann lest euch gerne unsere Serienvorschau zum Cartoon-Hit X-Men ’97 durch:

Darüber hinaus bekommen wir im neuen „Deadpool & Wolverine“-Trailer ebenfalls die Schurkin des blutigen MCU-Actionfilms zu sehen: Emma Corrin („The Crown“) spielt Cassandra Nova. Oder genauer gesagt verkörpert sie Cassandra Nova Xavier. Da wir an dieser Stelle nicht allzu tief in die Marvel Comics-Lore eintauchen können, handelt es sich bei diesem Charakter kurz gesagt um die böse Schwester von Professor X, die ähnliche Superkräfte besitzt.

Das erste MCU-Abenteuer der zwei ungleichen Marvel-Antihelden entsteht unter der Regie von Shawn Levy („Real Steel – Stahlharte Gegner“) nach einem Drehbuch von Levy selbst sowie Zeb Wells („The Marvels“). Als Co-Autoren sind außerdem Ryan Reynolds („Free Guys“), Rhett Reese („Zombieland“) und Paul Wernick („Deadpool 2“) am Skript beteiligt.

„Deadpool & Wolverine“ startet am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos.

Deutscher Trailer:

Englischer Trailer:

Poster:

Wie gefällt euch der neue Trailer zum kommenden Marvel-Abenteuer „Deadpool & Wolverine“?

Weitere Meldungen zu Deadpool & Wolverine.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren