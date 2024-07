Transformers One: Actionreicher neuer Trailer zum Animationsfilm-Spektakel veröffentlicht

So habt ihr den Kampf um Cybertron noch nicht gesehen: Im neuen Trailer zum Animationsfilm "Transformers One" sehen wir, wie aus zwei Freunden erbitterte Feinde werden. Der Beginn eines legendären Konflikts.

Nach zuletzt sieben Live-Action-Filmen rund um die „Transformers“ geht Filmstudio Paramount dieses Jahr mit der neuesten Auskopplung des populären Franchise neue Wege. Mit „Transformers One“ dürfen sich Fans auf einen Animationsfilm freuen, zu dem im Rahmen der San Diego Comic Con 2024 ein neuer actionreicher Trailer veröffentlicht wurde. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Der neue Trailer zum Animationsfilm-Spektakel zeigt uns die Anfänge der Rivalität zwischen Optimus Prime und Megatron. Doch keine Angst: Natürlich gibt es, wie in den letzten Kinofilmen der Reihe, noch immer genug Raum für ordentlich Spaß und einige Witze.

Aus Brüdern werden Todfeinde

Wie gerade bereits angerissen, spielt „Transformers One“ zeitlich vor allen anderen bisherigen Kinofilmen des Franchise. Wir erfahren erstmals, wie Optimus Prime, Megatron und die anderen bekannten Charaktere so geworden sind, wie wir sie kennen. Überraschenderweise sind die beiden Erzfeinde zu Beginn des Animationsfilm die besten Freunde und wie Brüder. Doch nach einem schicksalhaften Ereignis sollen sich ihre Leben für immer verändern.

Ihnen und ihren Freunden wird die Macht verliehen, ihr ganzes Potential entfalten zu können. Somit erhalten sie die Fähigkeit, sich zu transformieren. Doch dadurch soll eine Kettenreaktion losgetreten werden. Ein Bürgerkrieg entbrennt auf ihrer Heimatwelt Cybertron und letztendlich finden sich die einstigen Freunde als geschworene Todfeinde auf zwei Seiten des Konflikts wieder. Wer von ihnen wird diesen Kampf für sich entscheiden?

„Transformers One“ entsteht beim Studio Paramount Animation unter der Regie von Josh Cooley („Toy Story 4“). Das Drehbuch stammt von Andrew Barrer („Ant-Man and the Wasp“) und Gabriel Ferrari („No Exit“). Als Produzenten sind unter anderem Lorenzo di Bonaventura („Bumblebee“), Tom DeSanto („X-Men“) und Michael Bay („Pain & Gain“) an Bord. Steven Spielberg („West Side Story“) begleitet die Arbeiten am Animationsfilm als Ausführender Produzent.

Im englischsprachigen Original dürfen sich Fans übrigens auf einen wahren All-Star-Cast freuen: Chris Hemsworth („Thor“) spricht Optimus Prime, während Brian Tyree Henry („Eternals“) Megatron seine Stimme leiht. In weiteren Rollen sind darüber hinaus Scarlett Johansson („Black Widow“) als Elita, Steve Buscemi („Reservoir Dogs“) als Starscream sowie Laurence Fishburne („The Matrix“-Reihe) als Alpha Trion mit dabei.

„Transformers One“ startet am 10. Oktober 2024 in den deutschen Kinos.

Freut ihr euch schon auf „Transformers One“?

Weitere Meldungen zu Transformers One.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren