Transformers: Activision hat alte Spiele doch nicht verloren, entschuldigt sich Hasbro

In der letzten Woche gab ein Mitarbeiter von Hasbro in einem Interview an, Activision hätte die Festplatten mit den alten "Transformers"-Spielen verloren. Nun entschuldigte sich das Unternehmen für die "irrtümliche Aussage".

Einige Spieler wünschen sich schon seit Jahren die Rückkehr einiger alter „Transformers“-Spiele, die von Activision herausgegeben wurden. Auch Hasbro ist an einem erneuten Release interessiert. In einem Interview gab ein Teammitglied kürzlich an, dass Microsoft Activisions „Transformers“-Games über den Game Pass wiederbeleben könnte. Die Activision-Spiele „Transformers: Devastation“, „Transformers: Fall of Cybertron“, „Transformers: Rise of the Dark Spark“ und „Transformers: War for Cybertron“ können derzeit nicht digital erworben werden.

Der Mitarbeiter fügte jedoch hinzu, dass dies scheinbar nicht so einfach möglich sei. Angeblich habe Activision die Festplatten mit den alten Spielen verlegt. Hasbro entschuldigte sich nun für die „irrtümliche Aussage“.

Activision und Hasbro geben an, dass die Spiele doch nicht verloren sind

„Leider ist Activision offenbar nicht sicher, auf welchen Festplatten sie [die Spiele] sich in ihrem Gebäude befinden“, hieß kürzlich von einem Hasbro-Mitarbeiter in einem Interview mit Transformers World. „Wenn ein Unternehmen ein Unternehmen frisst, das ein Unternehmen frisst, gehen Dinge verloren, und das ist sehr frustrierend.“ Der Mitarbeiter ergänzte, dass man hofft, dass alle Archive und Festplatten durchsucht werden, falls der Übernahme-Deal zwischen Microsoft und Activision zustande kommt.

Activision selbst wollte sich zu der Geschichte auf Nachfrage nicht äußern. Allerdings meldete sich kürzlich Executive Vice President, Corporate Affairs und Chief Communications Officer Lulu Cheng Meservey über Twitter und gab an, dass die Meldungen falsch seien: „Wir haben den Code, er ist nicht verloren gegangen und war es auch nie.“

In einer Erklärung an die Kollegen von VGC hat Hasbro die Anmerkungen des Mitarbeiters mittlerweile wieder zurückgenommen. „Um das klarzustellen: Kommentare, die andeuten, dass Transformers-Spiele verloren gegangen sind, wurden irrtümlich gemacht“, so die offizielle Aussage des Unternehmens. „Wir entschuldigen uns bei Activision und bedauern jegliche Verwirrung – sie waren großartige Partner und wir freuen uns auf zukünftige Gelegenheiten zur Zusammenarbeit.“

