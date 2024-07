BioShock: Film befindet sich weiterhin in Arbeit – Konzept wird jedoch überarbeitet

Auf der San Diego Comic-Con 2024 bestätigte der Produzent Roy Lee, dass weiterhin am "BioShock"-Film gearbeitet wird. Aufgrund einer Kürzung des Budgets wird das Konzept der Verfilmung jedoch überarbeitet.

Anfang 2022 kündigten Take-Two Interactive und Netflix eine Verfilmung der beliebten „BioShock“-Reihe an. Der Haken an der Sache: Mit handfesten Details zum „BioShock“-Film hielten sich die Verantwortlichen seitdem vornehm zurück.

Eine Infoflaute, die mitunter die Frage aufkommen ließ, ob sich der Film überhaupt noch in Arbeit befindet. Diesbezüglich sorgte Produzent Roy Lee nun für Entwarnung. Wie der Produzent im Rahmen eines Panels auf der San Diego Comic-Con bestätigte, arbeitet sein Team auch weiterhin an der Verfilmung von „BioShock“.

Im Vergleich mit dem ursprünglich geplanten Konzept wird es jedoch zu diversen Anpassungen kommen. Eine Entwicklung, die laut Lee auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass Netflix das Budget des Filmprojekts reduziert haben soll.

Ein kleineres persönlicheres Projekt

Laut Lee führt die Budgetkürzung dazu, dass sich die Verfilmung von „BioShock“ von einem großen Projekt in ein „kleineres persönlicheres“ Projekt verwandelt. „Die neue Leitung hat die Budgets gekürzt. Deshalb machen wir eine viel kleinere Version … Es wird eine persönlichere Sichtweise sein, im Gegensatz zu einem grandioseren, großen Projekt“, führte der Produzent aus.

Lee ergänzte, dass die Adaption des Videospiels zum Film nach diversen Führungswechseln „neu konfiguriert“ wurde. Da der Produzent nicht näher ins Detail ging, bleibt allerdings abzuwarten, was mit dem „kleineren persönlicheren Konzept“ in der Praxis gemeint ist. Weiterhin an Bord befindet sich Francis Lawrence, der als Director des Films fungiert.

Die Geschichte stammt laut der Ankündigung von 2022 aus der Feder von Michael Green („Logan“, „Bladerunner 2049“).

BioShock 4 in der Entwicklungshölle?

Doch nicht nur um die Verfilmung von „BioShock“ wurde es in der Vergangenheit verdächtig still. Darüber hinaus zeichnete sich ab, dass der vierte Teil der „BioShock“-Reihe in der Entwicklungshölle feststecken könnte. Der Titel wurde 2019 angekündigt und entsteht beim Studio Cloud Chamber.

Dieses wurde eigens für die Entwicklung des neuen BioShock-Abenteuers gegründet. Unbestätigten Berichten zufolge wurde die Entwicklung des neuen „BioShock“-Titels im Jahr 2022 zum mittlerweile vierten Mal neu gestartet. Darüber hinaus deuteten Stellenausschreibungen von Cloud Chamber Anfang des Monats an, dass sich das Projekt weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium befinden könnte.

Daher ist unklar, wie lange 2K Games noch am ausgerufenen Release im Geschäftsjahr 2025 festhalten wird.

Weitere Meldungen zu Bioshock.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren