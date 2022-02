BioShock 4: Gerüchte sprechen von zahlreichen Entlassungen und einer holprigen Entwicklung

Bekanntermaßen arbeitet das Entwicklerstudio Cloud Chamber derzeit an „BioShock 4“ beziehungsweise dem nächsten Ableger der beliebten Serie, der allerdings nicht vor 2024 erscheinen dürfte.

Aktuellen Berichten zufolge soll die Entwicklung des ambitionierten Projekts zuletzt alles andere als rund verlaufen sein. Wie berichtet wird, soll es bei Cloud Chambers zu einer Entlassungswelle gekommen sein, der rund 40 Angestellte des Studios zum Opfer fielen – darunter auch der eine oder andere führende Kopf. Dies berichtet der Twitter-Account „Oops Leaks“ und bezieht sich bei seinen Angaben auf interne Quellen, die mit der Sachlage vertraut sein sollen.

Während sich manche der Betroffen aus eigenen Stücken dazu entschieden haben sollen, Cloud Chambers zu verlassen, wurden andere „aus verschiedenen Gründen gefeuert“, so „Oops Leaks“.

2K Games mit den Entwicklungsfortschritten unzufrieden?

Weiter heißt es, dass die Verantwortlichen von 2K Games mit dem aktuellen Entwicklungsfortschritt unzufrieden sein sollen. Ob die Entlassungen mit dieser Begebenheit in Verbindung stehen, ließ „Oops Leaks“ offen und wies stattdessen darauf hin, dass sich „BioShock 4“ trotz diverser Probleme nicht in der Entwicklungshölle befindet. Ob die Entlassungen eine Verschiebung des neuen „BioShocks“-Abenteuer nach sich ziehen, bleibe daher abzuwarten.

Zumal zu beachten ist, dass sich bisher weder 2K Games noch Take-Two Interactive zu den aktuellen Gerüchten um die Entlassungen bei Cloud Chambers äußern wollten. Genießt die Angaben von „Oops Leaks“ vorerst also mit der nötigen Vorsicht. Unbestätigten Berichten zufolge steht die Geschichte von „BioShock 4“ mit den Handlungen der ersten drei Ableger in Verbindung und wird uns in die Arktis der 1960er Jahre verfrachten. Genauer gesagt in die Stadt Borealis, in der ein dunkles Geheimnis wartet.

Für welche Plattformen „BioShock 4“ im Endeffekt erscheinen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Da der Release wohl erst 2024 erfolgen wird, können wir aber wohl davon ausgehen, dass neben dem PC nur noch die aktuellen Konsolen in Form der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S versorgt werden.

Quelle: PlayStation LifeStyle

