BioShock 4: Neue Details zum Setting geleakt? – Gerücht

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir euch, dass wohl erste Informationen zum kommenden Ego-Shooter „BioShock 4“ ans Licht gekommen sind. Bei diesen Berichten war unter anderem die Rede davon, dass das Spiel „BioShock Isolation“ heißen und zwei Städte als Schauplatz haben könnte. Nun gab es einen neuen Leak, der weitere Details zum von vielen Spielern heiß erwarteten Titel verraten könnte.

BioShock 4: Ereignet sich die Story während der 1960er Jahre?

Besagte Infos gehen auf den Journalisten Colin Moriaty zurück (via Video Games Chronicle), der während der jüngsten Ausgabe des Podcasts Sacred Symbols über den Shooter sprach. Wie Moriaty darin ausführt, werde die Story von „BioShock 4“ während „der 1960er Jahre in einer fiktiven antarktischen Stadt spielen.“ Diese Angaben würden mit den Details übereinstimmen, die die Kollegen von VGC bisher von ihren Quellen erfahren hätten.

Genauer würde diese Stadt Borealis heißen. Die Entwicklung des Spiels laufe derweil unter dem Codenamen „Parkside“ beim Studio Cloud Chamber. Seine Recherchen hätten zudem ergeben, die Verantwortlichen würden „einen unglaublichen Spielraum“ bei den Arbeiten am Titel genießen, „um es richtig zu machen.“ Selbst intern würde „BioShock 4“ laut Moriaty noch „völlig unter Verschluss“ gehalten.

Diese Geheimniskrämerei solle daher rühren, dass sich die Macher wohl sicher seien, dass ihr Spiel mit dem neuesten Werk von „BioShock“-Schöpfer Ken Levine verglichen werden wird. Dieses befindet sich gegenwärtig noch bei Ghost Story Games in Entwicklung und wird gleichsam von Publisher Take Two veröffentlicht werden. Aus diesem Grund sei Levine nicht in die Entwicklung von „BioShock 4“ involviert.

Laut Moriaty werde die Story von „BioShock 4“ mit den Ereignissen der drei vorherigen Spiele verbunden sein und an diese anknüpfen. Weitere Details könne er diesbezüglich jedoch nicht verraten. Darüber hinaus würden die Verantwortlichen von Cloud Chamber eine Veröffentlichung des Titels im Laufe des kommenden Jahres anstreben. Sollte das stimmen, könnte bald die offizielle Enthüllung des Spiels erfolgen. Da diese Informationen bisher jedoch noch nicht offiziell bestätigt wurden, solltet ihr sie noch mit einer entsprechenden Portion Skepsis betrachten.

Was haltet ihr von den neuen Informationen zu „BioShock 4“?

