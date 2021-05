BioShock 4: Erscheint der Titel exklusiv für die PlayStation 5? – Gerücht

Seit geraumer Zeit laufen bereits die Arbeiten an "BioShock 4" beim Studio Cloud Chamber. Ausgehend von einem aktuellen Gerücht könnte das Spiel womöglich exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen.

"BioShock" ist unter anderem für PS3 und PS4 erhältlich.

Erst kürzlich berichteten wir euch, dass beim sich derzeit in Entwicklung befindlichen Shooter „BioShock 4“ die Unreal Engine 5 zum Einsatz kommen könnte. Nun kursiert ein neues Gerücht zum Spiel, das besagt, hierbei könnte es sich um einen PlayStation 5-Exklusivtitel handeln.

BioShock 4: Exklusiv oder nur zeitexklusiv für PS5?

Dies möchte zumindest Brancheninsider Nick „Shpeshal_Ed“ Baker von mehreren seiner Quellen erfahren haben, wie er in der jüngsten Episode des Xbox Era-Podcasts enthüllte. Demnach sei Sony derzeit bestrebt, dass der Titel ausschließlich für die PlayStation 5 veröffentlicht werden soll.

Allzu viele Details nannte Baker hierzu nicht, weshalb er beispielsweise nicht sagen könne, ob „BioShock 4“ dauerhaft nur für die PlayStation 5 erscheinen solle, oder ob es sich bei dem Deal, den Sony verfolge, um eine Konsolenexklusivität oder zeitlich limitierte Exklusivität für das Game handeln könnte. Er persönlich gehe aktuell jedoch davon aus, dass der Titel lediglich zeitexklusiv für die PS5 veröffentlicht werden könnte.

Da es sich hierbei bisher nur um Gerüchte und folglich unbestätigte Informationen handelt, sollten Bakers Aussagen noch mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Da Sony in den vergangenen Monaten allerdings diverse Deals abschloss, um Titel zeitexklusiv auf die PlayStation 4 oder auch PlayStation 5 zu bringen, etwa „Final Fantasy VII Remake“ oder auch „GhostWire: Tokyo“ sowie „Deathloop“, könnte an dieser Meldung durchaus etwas dran sein.

„BioShock 4“ befindet sich gegenwärtig beim Entwicklerteam von Cloud Chamber in Entwicklung, dessen Hauptsitz in Novato, Kalifornien ist. Ein weiteres Studio ist im kanadischen Montréal beheimatet. Zu den Mitgliedern des Teams, das derzeit auf der Suche nach neuen Kollegen ist, gehören auch einige Leute, die damals am allerersten „BioShock“-Spiel arbeiteten. Der neueste Ableger der gefeierten Spielereihe wurde noch nicht offiziell angekündigt.

Was ist eure Meinung zu diesem „BioShock 4“-Gerücht?

