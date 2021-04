BioShock 4: Hinweise auf ein Open-World-Setting verdichten sich

"BioShock 4" setzt offenbar auf eine offene Welt.

Auf der hauseigenen Website begibt sich das kanadische Studio Cloud Chamber, das derzeit am neuesten Ableger der „BioShock“-Reihe arbeitet, auf die Suche nach Personal, mit dem ausgewählte Posten besetzt werden sollen.

Gesucht wird unter anderem nach einem World-Desiger, einem Technical-Designer sowie einem Autoren, die der Welt von „BioShock 4“ Leben einhauchen sollen. Nachdem uns in den vergangenen Monaten bereits Hinweise auf ein Open-World-Setting beziehungsweise eine offene Welt erreichten, scheinen sich die Hinweise auf eine offene Welt nun zu verdichten. So ist auch in den aktuellen Stellenausschreibungen von Cloud Chamber die Rede von einer offenen und lebendigen Welt.

Release noch ein paar Jahre entfernt

Laut eigenen Angaben sucht das kanadische Studio nach erfahrenem Personal, das „eindrucksvolle, charaktervolle Geschichten in einer offenen Welt erschaffen kann“. Die weiteren Stellenausschreibungen wiesen darauf hin, dass es sich „bei BioShock 4 um einen narrativ angetriebenen First-Person-Shooter voller Charakter und Persönlichkeit handeln wird“.

Ob mit dem Ganzen ein klassisches Open-World-Setting gemeint ist oder ob „BioShock 4“ lediglich auf eine offenere Welt setzen wird, bleibt abzuwarten. Die verantwortlichen Entwickler von Cloud Chamber halten sich mit konkreten Details nämlich weiterhin bedeckt und wollten bisher nicht verraten, wann mit der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechnen ist.

Im Februar des vergangenen Jahres war lediglich die Rede davon, dass die Veröffentlichung von „BioShock 4“ noch ein paar Jahre entfernt ist.

