Unreal Engine 5: Early Access-Build verfügbar und neue Demo präsentiert

Heute veranstaltete Epic Games einen 15-minütigen Livestream, in dem auf die Möglichkeiten der Unreal Engine 5 näher eingegangen wurde. Zudem durften wir ein neues Demoprojekt namens "Valley of the Ancient" bewundern. Spieleentwickler haben ab sofort die Gelegenheit, sich einen Early Access-Build der Engine herunterzuladen und die neuen Funktionen zu testen.