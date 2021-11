BioShock 4: Zwei Städte, ein vertikaler Krieg und weitere Gerüchte

Seit Jahren warten viele Spieler auf ein neues „BioShock“. Doch ein Blick in die Release-Listen verdeutlicht: Weit und breit ist kein neuer Titel in Sicht. Das könnte sich bald ändern, wie heute eingetroffene Gerüchte vermuten lassen.

So möchten die Betreiber des Twitter-Accounts OopsLeaks einige Details zum Sequel erfahren haben. Ebenfalls brachten sie ein Logo in den Umlauf, das einer „BioShock“-Präsentation entstammen soll. Demnach könnte der Titel „BioShock Isolation“ heißen.

BioShock Isolation mit einem neuen Schauplatz?

Den vermeintlichen Insidern zufolge wird „BioShock Isolation“ in einer dystopischen Stadt angesiedelt sein, die komplett neu in der Serie ist. Es gibt also kein Rapture oder Columbia, in die ihr zurückkehren könnt.

OopsLeaks deutete ebenfalls an, dass das Spiel eine große offene Welt, Fraktionen, Sandbox-Kämpfe, eine lineare Haupthandlung, Nebenquests und überraschenderweise fast kein Backtracking bieten wird.

Eine Folie aus einer internen Pitching-Präsentation soll ebenfalls zwei Städte bestätigt haben, die durch eine „Flipside Zone“ getrennt sind. Die Beschreibung von Stadt 1 lautet: „Eine freie und wohlhabende Gesellschaft, die von einem erfolgreichen Unternehmer geführt wird“, während Stadt 2 „eine isolierte unterirdische Stadt ist, die von der oberen Welt getrennt ist und von einem Diktator geführt wird, der einen vertikalen Krieg führt“.

Außerdem soll das neue Spiel von Veteranen von Irrational Games entwickelt werden. Sie werkelten in der Vergangenheit ebenfalls am großen Titeln wie „Shadow of the Tomb Raider“, „Mafia 3“ und „Watch Dogs Legion“.

Bekannt war bereits, dass der Entwickler Cloud Chamber am nächsten „BioShock“-Spiel arbeitet. Frühere Stellenausschreibungen des Studios deuteten an, dass es sich um einen Open-World-Titel handelt. Eine andere Reihe von Stellenausschreibungen ließ die Vermutung zu, dass das Spiel tatsächlich an einem brandneuen Ort stattfinden wird. Es könnte also sein, dass OopsLeaks die heutigen Gerüchte darauf aufbaut.

Auch einen Enthüllungs-Zeitraum zauberte OopsLeaks hervor. So soll „BioShock Isolation“, oder wie der Titel final heißen mag, in irgendeiner Form im ersten Quartal 2022 vorgestellt werden. Aber auch an dieser Stelle könnte ein vorangegangenes Gerücht als Quasi-Quelle gedient haben.

Leak bei GeForce Now mit Release-Angabe

Vor ein paar Monaten gab es einen riesigen Datenleak bei NVIDIAs GeForce Now Service. Eine durchgesickerte Liste enthielt zahlreiche Spiele, die noch nicht angekündigt oder veröffentlicht waren. Die Echtheit der Liste wurde später mit dem Hinweis bestätigt, dass einige der Einträge spekulativ sind.

Aufgeführt war unter anderem „Bioshock 2022“, was die Spekulationen anheizte und vermuten ließ, dass wir schon in naher Zukunft einen neuen Teil der Reihe sehen werden. Auch kam das Gerücht auf, dass es sich beim neuen „BioShock“ um ein PS5-exklusives Spiel handeln könnte.

#Bioshock Isolation (title may change) logo variant – Set in a new-to-franchise isolated dystopian city

– Unreal Engine 5

– Developed by Irrational Games veterans and people who worked on Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3, Deus Ex: MD

