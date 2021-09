BioShock 4: Neues Spiel könnte 2022 erscheinen

Zuletzt kam eine Collection auf den Markt.

Ein recht massiver Leak über NVIDIA GeForce Now lieferte in den vergangenen Stunden zahlreiche Hinweise auf unangekündigte Spiele und Veröffentlichungen. Über den möglichen Port von „God of War“ für den PC berichteten wir bereits. Doch auch das Veröffentlichungsfenster für das nächste „BioShock“ könnte feststehen.

BioShock 2022 entdeckt

Im geleakten Datenbankeintrag von NVIDIA GeForce Now ist von einem „BioShock 2022“ die Rede, was zumindest den Verdacht aufkommen lässt, dass die Veröffentlichung des Titels für das kommende Jahr geplant ist.

Die erwähnte Liste enthält viele Spiele von Drittanbietern, die noch nicht enthüllt oder bestätigt wurden, darunter ein vollständiges RTX-Remaster für das ersten „BioShock“ und eben jenes Spiel, das als „BioShock 2022“ aufgeführt ist.

Gemunkelt wird schon länger, dass ein neues „BioShock“-Spiel in der Entwicklung ist. Konkrete Details gibt es allerdings nicht. Spekuliert wird auf die Verwendung der Unreal Engine 5 und auf die Nutzung eines Open-World-Ansatzes.

Auch kam jüngst das Gerücht auf, dass es sich beim neuen „BioShock“ um ein PS5-exklusives Spiel handeln könnte. Dies möchte zumindest der Brancheninsider Nick „Shpeshal_Ed“ Baker erfahren haben. Demnach sei Sony bestrebt, dass der Titel ausschließlich für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Mehrere Quellen hätten den Hinweis gegeben. Ob es sich um eine Konsolenexklusivität oder nur um eine Zeitexklusivität handelt, konnte Baker nicht in Erfahrung bringen.

„BioShock Infinite“, der bisher letzte Eintrag in der Serie, wurde bereits 2013 für PC, PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Später kam das Komplettpaket samt der ersten Teils als Collection auf den Markt. Mehr Gerüchte und Meldungen zu „BioShock 4“, oder wie der Titel auch heißen mag. findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

