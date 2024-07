BioShock 4: Neues Projekt noch weiter entfernt? Jobanzeigen befeuern Befürchtungen

Aktuelle Stellenausschreibungen deuten darauf hin, dass bei Cloud Chamber zahlreiche Stellen neu besetzt werden. Doch was bedeutet das Ganze für den kommenden "BioShock"-Titel, der sich aktuell bei dem Entwicklerstudio in Arbeit befindet?

Ende 2019 kündigte Take-Two Interactives Publishing-Label 2K Games die laufenden Arbeiten an einem neuen „BioShock“-Titel an. Für die Entwicklung ist das eigens für das Projekt gegründete Studio Cloud Chamber verantwortlich.

Ohne näher ins Detail zu gehen, kündigte 2K Games seinerzeit an, dass das neue „BioShock“ für einen Release im Geschäftsjahr 2025 vorgesehen ist. Da es in den letzten Jahren sehr still um den Titel wurde, wird von vielen mittlerweile angezweifelt, dass Cloud Chamber diesen Releasezeitraum einhält.

Zusätzliche Zweifel schüren aktuelle Stellenausschreibungen des Studios. Aus den Jobanzeigen geht hervor, dass Cloud Chambers mehr als 30 Stellen in den Büros in Novato und Montreal neu besetzen möchte.

Projekt weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium?

Unter anderem sucht das Studio nach einem Level Designer, einem Narrative Designer, einem Technical Designer und einem Senior Writer. Zudem werden die Stellen des Producers und des Executive Producers neu besetzt. Dies lässt darauf schließen, dass sich das neue „BioShock“ weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium befinden könnte.

Auch wenn 2K Games beziehungsweise Cloud Chambers die aktuellen Spekulationen um das Langzeitprojekt bislang nicht kommentieren wollten, decken sie sich mit den Gerüchten der Vergangenheit. So meldete sich im Mai 2023 der Leaker und Industrie-Insider „OopsLeaks“ mit unerfreulichen Aussagen zum neuen „BioShock“ zu Wort.

Wie „OopsLeaks“ berichtete, sollen 2K Games und Cloud Chambers die Entwicklung des Titels im Jahr 2022 zum mittlerweile vierten Mal neu gestartet haben.

Sorgen unerfahrene Entwickler für Probleme?

„Schlechtes Management, Unsicherheit über den finanziellen Erfolg und fragwürdige Personalentscheidungen sind die Gründe dafür, dass die Entwicklung dieses Spiels so schwierig verläuft und es so lange dauert. Das Fehlen wichtiger Updates oder Ankündigungen sorgt nur für noch mehr Verwirrung über die Zukunft des Spiels“, so der Leaker im letzten Jahr.

Wie „OopsLeaks“ ergänzte, setzten 2K Games und Cloud Chamber bei den Arbeiten am neuen „BioShock“ zu großen Teilen auf neue und unerfahrene Entwickler. Eine für eine große Marke wie „BioShock“ durchaus ungewöhnliche Vorgehensweise, die laut „OopsLeaks“ zu diversen Problemen und Verzögerungen führten.

Da sich die Verantwortlichen hinter dem neuen „BioShock“ zu den Angaben des Leakers nicht äußern wollten, ist allerdings unklar, in wie weit die Aussagen von „OopsLeaks“ zutreffend sind.

Quelle Wccftech

Weitere Meldungen zu BioShock 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren