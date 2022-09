BioShock 4: Unbestätigte Details zum Setting, dem Grafikstil und dem Releasezeitraum

Bereits Ende 2019 gab der US-Publisher 2K Games bekannt, dass für die Arbeiten an einem neuen „BioShock“-Titel ein komplett neues Studio gegründet wurde.

Klammern wir die Tatsache, dass Ken Levine, der zu den kreativen Köpfen hinter der „BioShock“-Reihe gehört, nicht involviert ist, einmal aus, dann erreichten uns bisher kaum handfeste Details zum neuen „BioShock“. Stattdessen kursierten in den vergangenen Monaten lediglich Gerüchte, in denen von einem Open-World-Ansatz und mehreren Städten die Rede war.

Für frischen Gesprächsstoff sorgt der Twitter-Kanal „Oops Leaks“, der weitere Details zum kommenden „BioShock“-Abenteuer zusammengetragen haben möchte. Diese drehen sich unter anderem um das Setting und einen möglichen Releasezeitraum.

„Ich habe die Bestätigung erhalten, dass das Spiel in der Antarktis spielen wird. Eine offene Welt mit einer Hauptgeschichte, die mehrere Enden hat. Angeblich spielt das Thema der aggregierten Wasserzustände eine große Rolle in der Handlung und Überlieferung, die durch Nebenquests ausführlicher enthüllt wird“, berichtet der Leaker und merkt an, dass vor Ende 2024 nicht mit dem Release des Titels zu rechnen ist.

Weiter heißt es: „Der Artstyle und das Grafikdesign im Spiel ähneln Deathloop. Es hat die britische Invasion der 1960er Jahre und entsprechende Gegenkultur-Vibes, der Stil ist psychedelisch und erinnert an Tripps (ich denke, die Musik auch). Ich hörte von einem soliden Soundtrack und einer weiblichen Protagonistin. Ich weiß immer noch nicht, ob Schyman zurückkehren wird.“

Abschließend wies „Oops Leaks“ darauf hin, dass derzeit auch Gerüchte zum Setting des neuen „BioShock“ die Runde machen, die seiner Meinung nach allerdings aus der Luft gegriffen sind. Hier bezieht sich der Kanal vor allem auf die Gerüchte, die sich auf Flüchtlinge aus Rapture konzentrieren, die für einen Boom des Multikulturalismus in der Welt des Titels sorgen sollen.

Da 2K Games zum neuen „BioShock“ weiter schweigt, sollten dien Angaben von „Oops Leaks“ vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

