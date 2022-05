BioShock 4: Stellenanzeige liefert neue Informationen zum Projekt

In Bezug auf das neue "BioShock" waren Cloud Chamber und der Publisher Take-Two in den vergangenen Jahren nicht allzu gesprächig. Eine neue Stellenanzeige umreißt das Vorhaben zumindest grob.

Eine neue Stellenausschreibung von Cloud Chamber richtet sich an einen Lead Combat Designer, der den Wunsch verspürt, bei der Entwicklung „der nächsten Version eines beliebten Spiels“ eine führende Rolle einzunehmen. Bahnbrechende Informationen lassen sich der Stellenanzeige nicht entnehmen. Allerdings liefert sie eine grobe Idee davon, welche Richtung das neue „BioShock“ einschlagen könnte.

So heißt es darin: „Cloud Chamber ist auf der Suche nach einem sachkundigen und versierten Lead Combat Designer, der unserem Studio beitritt und ein Team bei der Entwicklung von branchenführendem Combat-Gameplay anleitet. Du wirst der führende Experte des Teams auf deinem Gebiet und ein Beispiel für den Rest des Studios in deiner Fähigkeit sein, unglaubliche, fesselnde Inhalte zu inspirieren und zu erstellen.“

Grenzen sollen überschritten werden

Der Bewerber sollte eine Fülle von Erfahrungen und Wissen mitbringen, die er mit seinem Team teilen möchte. Ebenfalls ist es gewünscht, dass der neue Mitarbeiter bereit ist, „Grenzen zu überschreiten und experimentelles Gameplay auszuprobieren“.

„Wir haben die Weichen für ein atemberaubendes erzählerisches und systemgesteuertes Erlebnis gestellt. Hilf uns, dieser fantastischen Welt Leben einzuhauchen“, so der weitere Wortlaut der Stellenbeschreibung.

Dass sich der Lead Combat Designer direkt dem „BioShock“-Team anschließen soll, lässt eine weitere Textstelle in der Stellenausschreibung vermuten: „Wir entwickeln derzeit das nächste BioShock. Unsere Liebe zu dieser kultigen Franchise hat uns zusammengebracht. Der Nervenkitzel und die Verantwortung, die nächste Version eines so beliebten Spiels zu entwickeln, sind das, was uns antreibt.“

Vor einigen Monaten kam das Gerücht auf, dass die Entwicklung des neuen „BioShock“ eher schlecht als recht läuft. Von zahlreichen Entlassungen und einem unzufriedenen Publisher war die Rede. Wie es aktuell um die Entwicklung des Spiels steht, ist allerdings offen. Nicht bekannt ist ebenfalls der angestrebte Veröffentlichungstermin.

Weitere Meldungen zu BioShock:

Fest steht hingegen, dass Ken Levine, der Schöpfer der Reihe, nicht an der Entwicklung des neuen „BioShock“ beteiligt ist. Zuletzt arbeitete Levine mit seinem Entwicklerteam Ghost Story Games an einem noch unangekündigten Singleplayer-Spiel, das einen hohen Stellenwert auf die Erzählung legen soll. Aber auch hier war bereits von einer Entwicklungshölle die Rede.

Weitere Meldungen zu BioShock 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren