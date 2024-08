The Last of Us: Ich habe sie gerettet… Teaser-Trailer zu Staffel 2 zeigt Joel mit einer emotionalen Reaktion

The Last of Us:

Die zweite Staffel von “The Last of Us" hat einen ersten Teaser-Trailer erhalten. Er umfasst bekannte und neue Szenen sowie einen aufgelöst wirkenden Joel.

Nach den riesigen Erfolgen mit der ersten Staffel von “The Last of Us” entsteht im Auftrag von HBO/Max eine weitere Season, in der die Geschichte der zugrundeliegenden Videospielserie von Naughty Dog weitererzählt wird.

Nachdem erste Szenen vom Set in den Schlagzeilen landeten, ließen die Produzenten einen Teaser folgen. Zu sehen ist ein 24 Sekunden kurzer Zusammenschnitt mit einschneidenden Erlebnissen, bevor der Teaser mit einigen Worten von Joel, gespielt von Pedro Pascal, endet.

Ich habe sie gerettet…

Am Anfang des Teasers zu “The Last of Us: Staffel 2” rückt die berühmte Tanzszene aus “The Last of Us: Part 2” in den Fokus. Sie widmet sich der Party in einer Scheune von Jackson. Der Rest setzt sich aus bekannten und neuen Szenen zusammen. Unter anderem ist erstmals Ellies Tattoo zu sehen.

Ebenfalls tauchen Kaitlyn Dever als Abby, Catherine O’Hara in der Rolle eines derzeit unbekannten Charakters, Jeffrey Wright in seiner Rolle als Isaac und Isabela Merced als Dina auf. Das Video endet mit den Worten: “I saved her“, während Joel sichtlich mit den Ereignissen zu kämpfen hat.

Nachfolgend könnt ihr euch den Teaser-Trailer zur zweiten Staffel von “The Last of Us” anschauen. Eine YouTube-Version, die weitere Serienvorstellungen umfasst, ist am Ende des Artikels eingebettet.

I saved her.



A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Zweite Staffel startet 2025

Wann genau die Fortsetzung der TV-Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey Premiere feiern wird, ist bislang unbekannt. HBO verweist lediglich darauf, dass der Start von „The Last of Us: Staffel 2“ für 2025 geplant ist. Die ursprüngliche Ausstrahlung der ersten Episode von “The Last of Us” erfolgte am 15. Januar 2023 – hierzulande einen Tag später über Sky bzw. dessen Streaming-Label WOW.

Staffel 2 widmet sich einem Teil der Ereignisse aus “The Last of Us Part 2”. Schon recht früh machte der Showrunner Craig Mazin deutlich, dass für die gesamte Erzählung mehr als nur eine weitere Season notwendig sei. Neben den Ereignissen aus dem Videospiel, die den Rahmen bilden, werden neue Geschichten eingebaut.

Erst kürzlich betonte Mazin ebenfalls, dass Staffel 2 etwas kürzer als das Debütwerk wird:

Wer von “The Last of Us” nicht genug bekommen kann und Ellie in das eigene Spielzimmer stellen möchte, wird ebenfalls fündig. Im Juli berichteten wir von einer Büste, die mit rund 150 Euro zu Buche schlägt. Bilder und weitere Informationen dazu hält PLAY3.DE in diesem Artikel bereit.

Nachfolgend die Max-Vorschau auf die kommenden Ausstrahlungen:

