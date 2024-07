The Last of Us: Ellie-Büsten von Dark Horse enthüllt – Preise und Auslieferung

The Last of Us:

Fans von “The Last of Us" können sich Ellie nach Hause holen und in ihr Regal stellen. Dark Horse hat zwei Büsten angekündigt, die auf dieser Figur basieren.

Nach den riesigen Erfolgen mit der “Uncharted”-Reihe entstand bei Naughty Dog eine komplett neue Marke. “The Last of Us” erschien 2013 für die PS3, landete ein Jahr später als Remaster auf der PS4 und ist mittlerweile als Remake für PS5 und PC erhältlich.

Mit “The Last of Us Part 2” kam es zu einer Fortsetzung und auch als TV-Serie ist das Franchise äußert erfolgreich. Grund genug, dachte sich offenbar Dark Horse, um für Fans zwei neue Büsten auf den Markt zu bringen. Sie rücken Ellie in den Fokus, die im Sequel zur Hauptfigur wurde.

Mit 150 Euro seid ihr dabei

Beide Büsten haben eine Höhe von rund 19 Zentimetern und stehen auf einem etwa 9 Zentimeter großen Sockel, der typisch für das Setting der Reihe mit Cordyceps-Pilzen verziert ist. Das Gewicht liegt bei etwa 3,2 Kilogramm.

Die beiden Editionen unterscheiden sich anhand der Bewaffnung. Auf der einen Skulptur ist Ellie mit einer Pistole abgebildet, auf der anderen mit ihrem charakteristischen Springmesser. Beide wurden von Mat Brouillard modelliert.

Wo werden die Büsten verkauft und wie viel kosten sie? Die Version mit dem Springmesser ist exklusiv im Shop von Dark Horse erhältlich und auf weltweit 1.000 Exemplare limitiert. Die Ellie-Büste mit Pistole schnappen sich Fans in Comicläden und anderen Geschäften.

Beide Ausführungen kosten jeweils 149,99 Euro und sollen zwischen Januar und März 2025 verschickt bzw. verkauft werden.

Dark Horse betont: Beim abgebildete Artikel handelt es sich um einen Prototyp. Das endgültige Produkt kann im Aussehen leicht abweichen. Ebenfalls sind Kunden für Zölle, Steuern und Gebühren gemäß den Anforderungen ihres örtlichen Zollamts verantwortlich.

Das könnte euch ebenfalls rund um Naughty Dog interessieren:

Wie geht es mit “The Last of Us” weiter? Die Premiere der zweiten TV-Staffel ist für 2025 geplant. In den vergangenen Wochen trafen regelmäßig Fotos vom Set ein. Und nachdem mittlerweile “The Last of Us Part 2” als PS5-Remaster auf dem Markt verweilt, hoffen viele Fans auf die baldige Ankündigung von “The Last of Us Part 3″.

Allerdings möchte Naughty Dog nicht als das “The Last of Us”-Studio in die Geschichte eingehen. Daher bleibt abzuwarten, was die Entwickler in den nächsten Jahren hervorbringen.

