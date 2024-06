The Last of Us Staffel 2: Set-Bilder deuten auf gruselige Waldereignisse hin

The Last of Us Staffel 2:

Neue Fotos von den laufenden Dreharbeiten der zweiten Staffel sind aufgetaucht. Hier sehen wir einen nebligen Schauplatz, den Kenner von "The Last of Us Part 2" sofort wiedererkennen werden.

Die Arbeiten an der zweiten Staffel der „The Last of Us“-Serie sind in vollem Gange. Neueste Eindrücke vom Set liefert jetzt die Person hinter dem Twitter-Account „TheLastOfUsNews“.

Wie wir sehen, wird aktuell in einem düsteren Wald gefilmt. Hierfür pusten die Verantwortlichen offenbar Nebel in den Wald, um einen gruseligen Look zu erzeugen.

Kenner der Videospielvorlage wissen, was in diesem Wald passiert. Kleiner Spoiler, falls ihr „The Last of Us Part 2“ nicht gespielt hat: Ellie trifft hier auf die fanatischen Seraphiten, eine der beiden Gegnergruppen des Spiels.

Stunt Double von Pedro Pascal am Start?

Allerdings ist auf einem Bild eine Person zu sehen, die wie Pedro Pascal beziehungsweise seine Figur Joel Miller aussieht. Hierbei könnte es sich um ein Stunt Double handeln, da es sich nicht um Pascal handeln soll. Charakter Joel kommt in der Vorlage jedenfalls nicht im gezeigten Wald vor. Daher dürft ihr gespannt sein, was die Macher sich ausgedacht haben. Am wahrscheinlichsten ist wohl eine Flashback-Szene.

The Last of Us filming scenes for Season 2 with Pedro Pascal and Bella Ramsey today at Mt. Seymour in North Vancouver, BC pic.twitter.com/W2kuIdKlKZ — ؘ (@TheLastofUsNews) June 25, 2024

Das Krankenhaus in Seattle bekommt ihr in Staffel zwei der „The Last of Us“-Serie ebenfalls zu Gesicht. Ihr seht es auf folgendem Bild:

Lakehill Seattle Hospital confirmed on The Last of Us Season 2 set pic.twitter.com/OVcuhWh8yY — ؘ (@TheLastofUsNews) June 22, 2024

Über Material vom Set berichteten wir zuletzt im vergangenen Monat. Ein Clip ist zu diesem Zeitpunkt aufgetaucht, der Ellie und Dina auf dem Pferd zeigt.

Wir wissen bereits, dass die Handlung des zweiten Spiels auf mindestens zwei Staffeln aufgeteilt wird. Möglich wäre sogar eine dritte Staffel, wie Showrunner Craig Mazin neulich mitteilte.

„The Last of Us Part 2“ ist letzte Woche vier Jahre alt geworden. Ein Remaster davon kam im Januar heraus, und die PC-Version davon scheint schon fertig zu sein. Mit dem Release lässt sich Sony aber offenbar noch Zeit. Vermutlich möchte das Unternehmen den Titel zeitnah zur zweiten Staffel veröffentlichen, die irgendwann im Jahr 2025 startet.

Weitere Meldungen zu The Last of Us Serie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren