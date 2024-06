The Last of Us Part 2: Naughty Dogs letzter großer Titel ist jetzt 4 Jahre alt

The Last of Us Part 2:

Der zweite "The Last of Us"-Ableger hat ab heute ein Jahr mehr auf dem Buckel. Darauf machte Naughty Dog mit einem Tweet aufmerksam.

Am 19. Juni 2020 ist „The Last of Us Part 2“ für die PS4 herausgekommen. Es war (neben „Ghost of Tsushima“) der vorletzte große Exklusivtitel für Sonys zweiterfolgreichste Konsole.

Die kontroverse Handlung spaltete die PlayStation-Community. Klar erkennen lässt sich das am User-Score auf Metacritic, der gerade mal bei 5,8 von zehn Punkten liegt. Ganz anders sieht der Metascore aus, der stolze 93 Punkte beträgt. Zu diesem hohen Wert haben die spaßigen Action-Stealth-Mechaniken, die beeindruckende Grafik und eben auch die polarisierende Story geführt.

Dem Erfolg hat die Diskrepanz zwischen Presse und Fans nicht geschadet: Bis zum Frühling 2022 hat sich Teil zwei mehr als zehn Millionen Mal verkauft. Wie die Verkaufszahl mittlerweile aussieht, ist unbekannt.

Zum vierten Jubiläum hat Naughty Dog einen Beitrag gepostet, in dem sie sich bei den Spielern bedanken:

"Happy birthday, kiddo."



The Last of Us Part II was released four years ago today on June 19, 2020. Thank you to everyone who played through this journey, whether you experienced it day one or later as a brand-new fan of the series. pic.twitter.com/n7hNSLouKQ — Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 19, 2024

Wer interessante Einblicke in die Entwicklung des Blockbuster-Titels bekommen möchte, sollte sich die „Grounded II“-Doku aus dem Februar ansehen:

Seit Januar dieses Jahres ist auch ein Remaster von „The Last of Us Part 2“ für PS5 verfügbar. Hier sind nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch neue Inhalte enthalten. Dazu zählen der Roguelike-Modus „Kein Zurück“, geschnittene Levels, ein Gitarrenmodus und neue Outfits für die beiden Hauptcharaktere.

Eine PC-Version scheint laut einem Bericht schon fertig zu sein. Bis zur Veröffentlichung werden voraussichtlich aber noch einige Monate vergehen.

Die Ereignisse des zweiten Hauptteils werden 2025 ein weiteres Mal erzählt. In diesem Jahr startet nämlich die zweite Staffel der erfolgreichen „The Last of Us“-Serie. Wieder dabei sind Bella Ramsey als Ellie und Pedro Pascal als Joel. Neu sind unter anderem Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse) und Kaitlyn Dever (Abby).

Schon vier Jahre ist es nun also her, als Naughty Dog das letzte Mal ein neues Spiel auf den Markt gebracht hat. Seitdem veröffentlichte das PlayStation-Studio lediglich eine Neuauflage von „The Last of Us Part 1“ und das erwähnte „The Last of Us Part 2“-Remaster. Was als Nächstes kommt, ist weiterhin unbekannt. Auf jeden Fall sind „mehrere Einzelspieler-Projekte“ in Arbeit. Einem älteren Gerücht zufolge könnte sich darunter eine neue Fantasy-IP befinden.

