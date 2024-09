The Last of Us Staffel 2: Szene angedeutet, die „Fans des Spiels begeistern wird“

The Last of Us Staffel 2:

Auf die zweite Staffel der Serie "The Last of Us" müssen die Fans noch ein wenig warten. Naughty Dogs Neil Druckmann sprach aber schon über eine Szene, die die Fans gar "verschlingen" sollen.

Die Fans von „The Last of Us“ warten bereits geduldig auf die zweite Staffel der HBO-Adaption. Diese lässt zwar anscheinend noch ein Weilchen auf sich warten. Allerdings sprach Naughty Dogs Neil Druckmann, der gleichzeitig einer der Co-Showrunner ist, bereits über die kommenden Folgen.

Druckmann sagte voraus, dass die zweite Staffel der Serie die Zuschauer begeistern wird. Denn sie soll eine neue Hintergrundgeschichte für einen „wichtigen Charakter“ liefern.

Filmemacher sollen sich nicht zu sehr an die Geschichte klammern

In einem Interview mit Variety sprach Druckmann kürzlich über die Schwierigkeiten, Geschichten von Spielen in ein anderes Medium zu übertragen. So gebe es Filmemacher, die die Spiele nicht verstanden hätten und ihre Essenz bei der Übersetzung für Film und Fernsehen verfälschen würden. Daneben gebe es jedoch auch den Fehler, sich zu sehr an die Spielhandlung zu klammern.

Dagegen soll die zweite Staffel von „The Last of Us“ die Handlung des zweiten Spiels der Reihe, auf dem sie basiert, noch erweitern. „Das Spiel deutet manchmal Dinge an, für die wir in der Serie keine Zeit haben und die das Spiel vermitteln kann, und umgekehrt“, so Druckmann. „Wenn man beides erlebt, ist beides reicher.“

„Ich liebe es, diese Erfahrung von den Leuten zu hören“, so der Naughty-Dog-Chef weiter. „Sie sagen mir zum Beispiel: Ich sehe mir die Serie an und spiele dann das Spiel, und es gefällt mir, wie anders die Bill-Sequenz ist und was sie für einen unterschiedlichen Einblick über ihn gibt. Und es gibt Dinge in dieser [zweiten] Staffel, auf die ich wirklich gespannt bin, Dinge, die wir angedeutet haben. Da fällt mir vor allem eine Szene ein, von der ich glaube, dass die Fans des Spiels sie verschlingen werden, weil sie wirklich viel über die Hintergrundgeschichte dieses wichtigen Charakters erzählt, die wir im Spiel nicht einmal andeuten konnten.“

Staffel 2 kommt nicht mehr in diesem Jahr

Wann die zweite Staffel von „The Last of Us“ bei dem Netzwerk HBO erscheint, ist noch nicht bekannt. Allerdings weiß man bereits, dass die neuen Folgen nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2025 ausgestrahlt werden.

Im Rahmen der Emmy-Verleihung wurde der HBO-Chef Casey Bloys wenigstens ein bisschen konkreter. So soll die neue Staffel in der ersten Jahreshälfte über die Bildschirme flimmern. Zudem bemüht man sich, mit Staffel 2 noch im Emmy-Zeitraum zu bleiben. Damit muss die Serie vor Mai 2025 ausgestrahlt werden.

