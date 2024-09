The Last of Us: Launch von Season 2 weiter eingegrenzt

The Last of Us:

Zahlreiche Fans auf der ganzen Welt warten sehnlichst auf den Start der zweiten Staffel von "The Last of Us". Doch wie lange dauert es eigentlich noch, bis die neuen Episoden zu sehen sein werden?

Vor anderthalb Jahren fiel der Startschuss für die neue HBO-Serie „The Last of Us“, die auf dem gleichnamigen Action-Adventure von Entwickler Naughty Dog Productions basiert. Bereits kurz nach der Premiere entpuppte sich das Projekt als großer Erfolg, gleich mehrere Rekorde mussten dran glauben.

Es war daher kein großes Wunder, dass es umgehend grünes Licht für weitere Episoden gab. Doch wie lange lassen diese noch auf sich warten? Endlich gibt es neue Hinweise.

Wann beginnt die Staffel 2 von The Last of Us?

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel von „The Last of Us“ sind größtenteils abgeschlossen. Es ist bereits seit einiger Zeit bekannt, dass die neuen Episoden definitiv nicht mehr im Verlauf dieses Jahres, sondern erst 2025 an den Start gehen werden. Allerdings fehlte sowohl ein konkreter Termin für die Premiere als auch ein genauerer Anhaltspunkt.

Im Rahmen der diesjährigen Emmy-Verleihung stand HBO-Chef Casey Bloys bei einem Interview mit dem Magazin Deadline Rede und Antwort. Dabei kam er auf mehrere Projekte zu sprechen, unter anderem die geplante Reboot-Serie von „Harry Potter“ sowie die Zukunft des Fantasy-Epos „House of the Dragon“. Während der Runde kam auch die zweite Staffel von „The Last of Us“ zur Sprache. Zwar ließ sich Bloys auch weiterhin keinen Termin entlocken. Doch immerhin grenzte er den Zeitraum für den Launch etwas ein.

„Nun, alles, was ich derzeit sagen werde, ist, dass es allgemein wohl die erste Hälfte des Jahres sein dürfte. Ich erwarte, dass sie noch im Emmy-Zeitraum bleiben werden“, so seine Worte.

Zur Erklärung: Damit die Staffel 2 von „The Last of Us“ für die Emmy-Verleihung im nächsten Jahr berücksichtigt werden kann, muss sie vor Ende Mai 2025 ausgestrahlt werden. Demnach dürfte dies der spätestmögliche Zeitpunkt für die Premiere der neuen Episoden sein.

Wird es weitere Staffeln von The Last of Us geben?

Bereits vor einiger Zeit hatten Neil Druckmann von Naughty Dog und Showrunner Craig Mazin bestätigt, dass es definitiv eine dritte Staffel von „The Last of Us“ geben wird. Die Vorbereitungen hierfür laufen angeblich bereits auf Hochtouren.

Ob und wann sogar eine vierte Staffel auf dem Programm steht, hängt größtenteils vom Erfolg der neuen Episoden ab. Weitere Abenteuer mit Joel und Ellie auf dem großen Bildschirm sind somit jedenfalls nicht kategorisch ausgeschlossen.

