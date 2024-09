Emmy Awards 2024: Shogun räumt ab, was ist mit Fallout?

Am 15. September 2024 wurden die Emmy Awards in der Sparte „Prime Time“ verliehen. Während die Nominierungen in den zahlreichen Kategorien bereits seit diesem Juli bekannt gewesen sind, fieberten zahlreiche Serien-Fans diesem großen Ereignis entgegen. Sie wollten vor allem wissen, wer den begehrten Preis für die „beste Serie des Jahres“ kassieren würde. Es gab bei der Verleihung so manche Überraschung.

Shogūn räumt bei den Emmys 2024 ordentlich ab

Bereits im Vorfeld der 76. Primetime Emmy Awards gab es einige Spekulationen, ob es einen ganz großen Gewinner geben würde, der die gesamte Konkurrenz dominiert. So kam es tatsächlich: Die von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeierte Serie „Shogūn“ räumte bei der gewohnt glamourös inszenierten Verleihung unfassbare 18 Auszeichnungen ab. Unter anderem wurde sie zur „besten Drama-Serie“ gekürt, außerdem gab es Preise für die beste Regie, die besten Hauptdarsteller sowie die besten Spezialeffekte. Es war nicht nur für sich gesehen eine beeindruckende Leistung, sondern stellt gleichzeitig einen neuen Rekord dar. Keiner anderen Serie war es zuvor gelungen, mit einer einzigen Staffel dermaßen viele Emmys zu gewinnen.

War Fallout der große Verlierer bei den Emmys 2024?

Die im Vorfeld der Verleihung ebenfalls hoch gehandelte Amazon-Serie „Fallout“ ging bei dem Event hingegen trotz insgesamt 16 Nominierungen überraschenderweise komplett leer aus. Zumindest in der Prime Time-Sparte konnte die erfolgreiche Live Action-Adaption der legendären Rollenspiel-Reihe keinen einzigen Preis gewinnen. Lediglich in einer Nebenkategorie sicherte sich Trygge Toven für „Outstanding Music Supervision“ eine Trophäe. Insgesamt war die Ausbeute für „Fallout“ jedoch ziemlich ernüchternd.

Mehr zur Amazon-Serie „Fallout“:

Es gab jedoch noch weitere erwähnenswerte Gewinner des Abends. Die Dramedy-Serie „The Bear“, die exklusiv bei Hulu beziehungsweise Disney Plus zu sehen ist, konnte immerhin vier Emmys gewinnen.

Dazu zählt unter anderem die Auszeichnung für den „besten Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie“. Apropos: Als „beste Comedy-Serie“ wurde überraschenderweise „Hacks“ gekürt. Eine vollständige Liste aller Kategorien mitsamt deren Gewinner ist auf der offiziellen Webseite zu finden.

Weitere Meldungen zu Shogun, fallout.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren