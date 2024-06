Fallout: Zweite Staffel der TV-Serie zeigt ikonische Figur aus der Videospielvorlage

Als im April dieses Jahres der Startschuss für die TV-Adaption von „Fallout“ beim Streaming-Dienst Amazon Prime Video fiel, hatten wohl nur die kühnsten Optimisten mit dem riesigen Erfolg gerechnet. Dieser machte sich nicht nur anhand der beeindruckenden Zuschauerzahlen bemerkbar, sondern hatte auch gravierende Auswirkungen auf die einzelnen Spiele der gleichnamigen RPG-Reihe von Bethesda.

Es ist daher kein Wunder, dass Amazon bereits vor einiger Zeit grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben hat. Dazu gibt es jetzt eine ebenso überraschende wie erfreuliche Neuigkeit.

Dieser ikonische Charakter ist in Staffel 2 von Fallout dabei

Bei einem Interview mit dem Magazin Variety haben Showrunner Graham Wagner und Geneva Robertson-Dwore bestätigt, dass Robert House in der zweiten Staffel von „Fallout“ definitiv zu sehen sein wird. Fest eingeplant ist mindestens der Auftritt während einer Rückblende in die Zeit vor der nuklearen Katastrophe.

Ob der Charakter darüber hinaus in weiteren Szenen zu sehen sein wird, ist bisher leider nicht bekannt. Fest steht, dass sich vor allem die Fans von „Fallout: New Vegas“ sicherlich über das Erscheinen von Robert House freuen dürften. Im Rollenspiel nahm der auch einfach nur als Mr. House bekannte Charakter eine wichtige Rolle ein.

Er gilt als Gründer und Führer von New Vegas, obwohl sein gebrechlicher Körper nicht mehr wirklich zu gebrauchen ist. Allerdings war es ihm gelungen, sein Gehirn an einen Supercomputer anzuschließen und auf diese Weise auch in der Nachkriegszeit zu existieren.

„Viele unserer Hauptcharaktere sind auf dem Weg nach Vegas“, so Showrunner Graham Wagner. „Las Vegas ist in der Welt von Fallout die Stadt von Robert House. Robert House wird in Staffel 2 dabei sein.“

Wann startet Staffel 2 von Fallout?

Derzeit laufen die Arbeiten an den neuen Episoden für die Amazon-Serie „Fallout“ auf Hochtouren. Den Aussagen der Showrunner zufolge gehen die Vorbereitungen sehr gut voran. Das gesamte Team setzt alles daran, um die Wartezeit für die Fans so kurz wie möglich zu gestalten.

Noch mehr aus der riesigen Welt von „Fallout“

Ein konkreter Starttermin für die Staffel 2 ist bisher allerdings nicht bekannt. Immerhin sickern immer mehr interessante Details an die Öffentlichkeit. So steht unter anderem fest, dass die berüchtigten Todeskrallen demnächst einen prominenten Auftritt haben werden.

