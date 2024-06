Fallout Staffel 2: Showrunner sprechen über Fortschritte bei den kommenden Folgen

Amazons TV-Show „Fallout“ erschien am 11. April 2024 und war nicht nur ein voller Erfolg für den Streaming-Dienst Prime Video. Die Serie brachte auch einen enormen Spielerschub über alle Titel der gleichnamigen Videospielreihe hinweg.

Natürlich lechzen die Fans nun nach neuen Folgen und fragen sich, wann die zweite Staffel von „Fallout“ erscheint. In einem Interview sprachen nun die verantwortlichen Showrunner Geneva Robertson-Dworet und Graham Wagner über die Serie und gaben ein vielversprechendes Update zu den kommenden Episoden.

Showrunner sind optimistisch

In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprachen Robertson-Dworet und Wagner über die Serie und welche Richtung die Geschichte mit der zweiten Season einschlagen wird. Dabei wurden die beiden auch gefragt, was sie schätzen, wann die neuen Folgen ausgestrahlt werden können.

„Das Internet hat die interessante Angewohnheit, unverbindliche Aussagen verbindlich zu machen, daher zögere ich, ein Datum zu nennen, das aus dem Zusammenhang gerissen wird und für ein Jahr oder so auf Reddit zu finden ist“, gab Graham Wagner an. „Aber wir machen so schnell, wie wir können und wir konnten schon viel durch Staffel 1 fertigstellen. Wir haben Sets, Assets, visuelle Effekte, die bereits fertig sind. Wir werden in dieser Staffel voll durchstarten. Wir werden das Gaspedal durchtreten, um die zweite Staffel so schnell wie möglich herauszubringen.“

Arbeiten gehen gut voran

„Es gibt so viele Dinge, die wir schon in Staffel 1 machen wollten und bei denen wir uns gesagt haben: Das wäre toll, lass uns das in Staffel 2 machen“, fügte Geneva Robertson-Dworet hinzu. „Es fühlt sich also so an, als wären wir schon viel weiter. Es ist ehrlich gesagt wirklich aufregend, und wir sind wirklich dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, all die Dinge auf den Bildschirm zu bringen, die in Staffel 1 nicht ganz gepasst haben. Wir sind begeistert, dass wir das jetzt tun können.“

Die Showrunner gaben zuvor bereits an, dass die berühmt-berüchtigten Todeskrallen in Staffel 2 von „Fallout“ auftauchen werden. Man wollte die Kreaturen schon früher einführen, habe sich dann aber dazu entschlossen, sie „nicht zu vergeuden“.

