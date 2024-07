Fallout: Die Fans sollen zufrieden sein, wie schnell die Serie zurückkehren kann

Amazons TV-Adaption „Fallout“ wurde in einem Schwung im April 2024 veröffentlicht und war ein voller Erfolg. Die verrückten Abenteuer im Ödland sorgten nicht nur für viele Zuschauer, sondern auch für einen großen Spielerschub für die Videospiel-Reihe.

Nun warten die Freunde von Lucy, Maximus und dem Ghoul sehnsüchtig auf die zweite Staffel, die kurz nach der Veröffentlichung der ersten Folgen bereits bestätigt wurde. Laut dem Head of Television bei Amazon MGM Studios werden die Fans zufrieden sein, wie schnell die „Fallout“-Serie zurückkehren kann.

Messlatte für Qualität soll hoch liegen

„Bei Fallout hatte das Team von Anfang an eine so klare Vision, so dass ich sagen kann, dass wir bereits Skripte für Staffel 2 in der Hand haben“, gab der Head of Television bei Amazon MGM Studios, Vernon Sanders, gegenüber den Kollegen von Deadline an.

„Wir haben die Messlatte für die Qualität hoch gelegt und werden dafür sorgen, dass Staffel 2 nicht nur der ersten Staffel gerecht wird, sondern sogar noch mehr bietet. Wir haben einen Plan, mit dem wir sehr schnell vorankommen. Ich kann kein genaues Datum nennen, aber ich denke, jeder wird zufrieden sein, wie schnell wir mit Staffel 2 zurückkehren können.“

In der zweiten Staffel der Serie sollen die Fans einiges zu sehen bekommen, was sie auch aus den „Fallout“-Spielen kennen. So wird es ein Wiedersehen mit New Vegas aus Obsidians „Fallout: New Vegas“ geben. Auch wird Robert House, bekannt als Mr. House, eine Rolle spielen, der Gründer und Führer der Stadt. Der Charakter war bereits in der ersten Staffel der Serie kurz zu sehen. Ebenfalls mit an Bord sind in den neuen Folgen die fiesen und gefährlichen Todeskrallen.

Serie räumt Emmy-Nominierungen ab

Kürzlich wurde die „Fallout“-Serie für gleich 16 Emmy-Auszeichnungen nominiert. Der Preis gilt als Oscar der TV-Branche und wird im September verliehen.

Unter anderem wurde die Serie für Auszeichnungen in den Kategorien „Outstanding Drama Series“, „Outstanding Special Visual Effects In A Season Or A Movie“ und „Outstanding Stunt Performance“ vorgemerkt. Auch der Schauspieler Walton Goggins erhielt für seine Darstellung als Ghoul/Cooper Howard in „Fallout“ eine Nominierung für den Preis als „Outstanding Lead Actor In A Drama Series“.

