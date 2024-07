Fallout: Der nächste Erfolg – Amazon-Serie erhält 16 Emmy-Nominierungen

Nach "The Last of Us" entwickelte sich mit "Fallout" eine weitere TV-Serie zu einem durchschlagenden Erfolg. Im Rahmen der kommenden Emmys wurde die TV-Serie zu den Abenteuern im Ödland für gleich 16 Auszeichnungen nominiert.

Im April startete die erste Season der TV-Serie zu „Fallout“, die sich prompt zu einem großen Erfolg entwickelte. Nicht nur die Kritiker und Zuschauer waren weitestgehend begeistern.

Darüber hinaus befeuerte der Erfolg der TV-Serie die Verkaufszahlen der diversen „Fallout“-Titel und sorgte dafür, dass die Zahlen zeitweise um ein Vielfaches anstiegen. Untermauert wird der Erfolg der TV-Serie von den im September stattfindenen 76. Emmy Awards. Hier wurde „Fallout“ nämlich für gleich 16 mögliche Auszeichnungen nominiert.

Darunter für den besten Hauptdarsteller (Walton Goggins als der Ghoul), eine „Outstanding Drama Series“, das Sound-Editing, die visuellen Effekte oder die Kostüme. Die komplette Übersicht über alle 16 Nominierungen findet ihr hier.

Die Verantwortlichen sprechen über die erste Season

Im Interview mit Deadline freute sich Co-Showrunner Graham Wagner über die 16 Nominierungen der „Fallout“-TV-Serie. Die Arbeiten an „Fallout“ und den Erfolg der ersten Season kommentierte er wie folgt: „Fallout stammt aus einer wirklich wilden und kreativen Periode der Videospielentwicklung. Es scheint, als würde das Fernsehen diesen Moment jetzt erst einholen.“

„Ahnlich wie die Filme, die etwas psychedelischen Marvel-Comics der 60er und 70er Jahre nachholen. Ich habe das Gefühl, dass wir uns in diesem Muster befinden“, so Wagner weiter.

„Das Verrückte an der Produktion von Staffel 1 ist, dass man acht Stunden Zeit hat, um eine Franchise zu adaptieren, aus der Tausende von Spielstunden stammen. Das bedeutet einfach, dass man so viele seiner Lieblingsstücke der Mythologie zurücklassen muss“, ergänzte Showrunnerin Geneva Robertson-Dworet.

„Wir sind also ehrlich gesagt einfach nur aufgeregt, tiefer in diese Welt eintauchen zu können und dem Publikum mehr von dieser unglaublichen Welt zu zeigen.“

Season 2 befindet sich in Arbeit

Im April bestätigten die Verantwortlichen hinter der TV-Serie, dass bereits an einer zweiten Season gearbeitet wird. In der zweiten Season dürfen wir uns unter anderem auf ein Wiedersehen mit einem ikonischen Charakter der „Fallout“-Spiele freuen.

Die Rede ist von Robert House, der in der zweiten Season von „Fallout“ während einer Rückblende zu sehen sein wird.

Auch die schaurigen Todeskrallen (im Original: Deathclaws) werden in der nächsten Season zum ersten Mal zu sehen sein. „Wir wollten es nicht einfach zu dem massiven Aufbau der Welt, den wir schon in Staffel 1 hatten, hinzufügen. Wir freuen uns also sehr darauf, in Staffel 2 endlich eines der ikonischsten Elemente der Spiele in Angriff zu nehmen“, kommentierte Wagner den Auftritt der Todeskrallen.

Wann die zweite Season von „Fallout“ ihre Premiere feiern wird, ist derzeit noch unklar.

