House of the Dragon: Bestätigt – Düsteres Fantasy-Epos endet mit Staffel 4

Derzeit schlägt das große Finale der zweiten Staffel von "House of the Dragon" hohe Wellen. Wie lange läuft die große Fantasy-Serie eigentlich noch?

Im Juni dieses Jahres war nach langer Wartezeit der Startschuss für die Staffel 2 von „House of the Dragon“ gefallen. Bereits kurz vorher gab es grünes Licht für weitere Episoden, an Nachschub wird es den Fans demnach so bald nicht mangeln. Allerdings war bisher nicht genau bekannt, wie lange die Serie überhaupt fortgesetzt wird. Dazu gibt es nun endlich eine klare Aussage.

Wie viele Staffeln wird es von House of the Dragon geben?

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellte sich Condal den Fragen zahlreicher Medienvertreter. Dabei gab er zunächst bekannt, dass die Dreharbeiten für die Staffel 3 von „House of the Dragon“ keinesfalls mehr in diesem Jahr beginnen werden. Stattdessen ist der Produktionsbeginn für Anfang 2025 geplant, daher dürfte mit der Premiere der neuen Episoden wohl nicht vor Ende 2025 oder sogar erst 2026 zu rechnen sein. Und was passiert darüber hinaus?

Im weiteren Verlauf der Pressekonferenz bestätigte Showrunner Ryan Condal, dass „House of the Dragon“ mit der Staffel 4 definitiv ihren Abschluss feiern wird. Es gibt keinerlei Pläne darüber hinaus. Daher ist wohl tatsächlich damit zu rechnen, dass die letzte Episode der vierten Staffel zum großen Finale des Spin-offs wird.

Worum geht es in House of the Dragon?

Bei „House of the Dragon“ handelt es sich um ein Spin-off von der ebenfalls extrem populären Serie „Game of Thrones“. Der Ableger basiert auf dem Roman „Feuer und Blut“ vom Autoren George R.R. Martin, der auch schon „Das Lied von Feuer und Eis“ verfasst hat.

Die Story ist circa 200 Jahre vor den Ereignissen aus „Game of Thrones“ angesiedelt und behandelt den Aufstieg und den Absturz des einst mächtigen Hauses Targaryen. Im Fokus stehen nicht nur fiese Intrigen und geschickte Machtspiele, sondern auch ein blutiger Bürgerkrieg, der die Targaryens an den Rand des Untergangs gebracht hat und auch unter dem Namen „Tanz der Drachen“ bekannt ist.

Die Serie „House of the Dragon“ übernimmt zwar große Teile der Romanvorlage, ist allerdings keine 1:1-Adaption. Showrunner Ryan Condal hat sich bei der Ausgestaltung einiger Charaktere und Szenen gewisse Freiheiten genommen, was bei den Fans nicht immer gut ankam.

