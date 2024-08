Until Dawn: Es geht voran – Dreharbeiten der Verfilmung des Horror-Hits gestartet

Until Dawn:

Mit Supermassive Games' Horror-Abenteuer "Until Dawn" nimmt das nächste bekannte Videospiel Kurs auf die große Leinwand. Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, liefen die Dreharbeiten und somit die Produktion der Verfilmung kürzlich an.

Nachdem in der Vergangenheit diverse bekannte Videospielserien den Weg auf die große Leinwand oder in die Welt der TV-Serien fanden, kündigten Supermassive Games und PlayStation Anfang des Jahres eine Verfilmung zu „Until Dawn“ an.

In einem kleinen Update zur Verfilmung bestätigte Asad Qizilbash, der Leiter von PlayStation Productions, dass der Kinofilm zu „Until Dawn“ den nächsten Meilenstein meisterte. So schlossen die Verantwortlichen die Pre-Production-Phase erfolgreich ab und starteten kürzlich in die Vollproduktion.

Oder anders ausgedrückt: Die Dreharbeiten von „Until Dawn“ laufen. Wann wir mit weiteren Details zur Handlung oder ersten Eindrücken in Form eines Trailers rechnen dürfen, ist aber weiter unklar.

Drehbuchautor setzt auf seine Erfahrungen im Horror-Genre

Die Geschichte des „Until Dawn“-Films stammt aus der Feder von Gary Dauberman, der gleichzeitig auch als Produzent der Verfilmung fungiert. In der Vergangenheit machte sich Daubermann unter anderem als Autor der „Annabelle“-Serie einen Namen.

Zudem war er an beiden Kapiteln des „Es“-Remakes als Co-Autor beteiligt. David F. Sandberg („Lights Out“, „Annabelle: Creation“) wiederum klettert bei den Dreharbeiten des „Until Dawn“-Films auf den Regiestuhl.

Zu den Zielen, die er mit der Verfilmung von Supermassive Games‘ Horror-Hit verfolgte, führte der Regisseur kürzlich aus: „Nach Lights Out und Annabelle: Creation wollte ich schon lange wieder Horrorfilme drehen. Dieser Film erkundet die vielen großartigen Subgenres des Horrors, um das gruseligste Erlebnis zu schaffen, das möglich ist.“

„Er fängt die Essenz des Spiels ein, aber mit neuen Charakteren. Er ist eine großartige eigenständige Einführung in die Welt für Neueinsteiger und bietet etwas Neues, das den Fans des Spiels gefallen wird.“

Neue Charaktere und ein alter Bekannter

Allzu viele Details zur Geschichte des „Until Dawn“-Films nannten die Verantwortlichen bislang leider nicht. Stattdessen ist nur von einer Liebeserklärung an das Slasher-Horror-Genre die Rede, die die Atmosphäre des Horror-Titels einfangen soll. Auch wenn der Kinofilm neue Charaktere einführt, dürfen sich Fans des Spiels auf einen alten Bekannten freuen.

Die Rede ist von Peter Stormare, der ein weiteres Mal in die Rolle von Doktor Hill schlüpfen wird. Zu den weiteren bestätigten Darstellern gehören Maia Mitchell, Belmont Cameli, Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo and Odessa A’zion.

