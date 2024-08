Until Dawn: Das PS5-Remake befindet sich offenbar auf Kurs – Naht die Enthüllung des Termins?

Until Dawn:

Im Herbst soll das Remake zum Horror-Titel "Until Dawn" für den PC und die PS5 erscheinen. Wie eine aktuelle Alterseinstufung andeutet, befindet sich die Entwickler der Neuauflage auf Kurs.

Anfang des Jahres kündigte Sony ein Remake zum ursprünglich im Sommer 2015 veröffentlichten „Until Dawn“ an. Die Neuauflage des Horror-Titels erscheint für den PC und die PS5.

Auch wenn es um das „Until Dawn“-Remake zuletzt recht still wurde, scheint die Entwicklung entsprechende Fortschritte zu machen. Darauf deutet zumindest eine aktuelle Einstufung durch das nordamerikanische Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) hin, das das Remake kürzlich mit einer Freigabe versah.

In der Beschreibung heißt es unter anderem: „Dies ist ein Survival-Horror-Abenteuerspiel, in dem Spieler acht Freunden helfen, einen Serienmörder in einem Bergdomizil zu überleben. Im Laufe des Spiels erkunden die Spieler die Umgebung und wählen Aktions-/Entscheidungspfade anhand von Bildschirmanweisungen.“

Naht die Enthüllung des Releasetermins?

In der Regel deutet eine Einstufung durch das ESRB und ähnliche Institutionen auf die nahende Enthüllung eines Releasetermins hin. Bislang wissen wir nur, dass Sony einen Release im Herbst dieses Jahres anpeilt. Möglicherweise erfahren wir aber in den nächsten Wochen mehr.

Neben einer möglichen State of Play würde sich sicherlich das Opening Night Live-Event zur Gamescom 2024 am 20. August für die Verkündung des Releasetermins anbieten.

Wie Sony bereits in der offiziellen Ankündigung bestätigte, entsteht das Remake zu „Until Dawn“ nicht bei den ursprünglichen Entwicklern von Supermassive Games. Stattdessen entschied sich Sony dazu, die Neuauflage bei Ballistic Moon unterzubringen.

Dort arbeitet laut offiziellen Angaben ein engagiertes Team an Horror-Liebhabern an der Rückkehr von „Until Dawn“.

Welche Verbesserungen bietet das Remake?

Laut Sony handelt es sich beim Remake von „Until Dawn“ nicht einfach nur um eine 1:1-Umsetzung des Horror-Abenteuers in einer besseren Grafik. Stattdessen wurde der Titel auf Basis der Unreal Engine 5 umfangreich überarbeitet.

Zum einen dürfen wir uns natürlich auf eine deutlich bessere Grafik, eine höhere Auflösung und technisch aufpolierte Effekte freuen.

„Wir waren mutig genug, Licht in die dunklen, ungesehenen Ecken von Blackwood Mountain zu bringen und haben eine Third Person-Kamera hinzugefügt, sodass Sie jetzt hinter die Kulissen des Originals blicken und verbesserte und neue Orte mit neuen Interaktionen und Sammlerstücken erkunden können“, so die Entwickler von Ballistic Moon weiter.

Weitere Meldungen zu Until Dawn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren