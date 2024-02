Until Dawn 2: Darum erblickte der Nachfolger nie das Licht der Welt

Until Dawn 2:

Am gestrigen Mittwoch wurde das Remaster zum 2015 veröffentlichten Horror-Titel "Until Dawn" auch offiziell angekündigt. Doch warum gab es damals nie einen Nachfolger? Auf diese Frage gibt es eine simple Antwort.

Auch in der gestrigen Ausgabe des „State of Play“-Formats bewahrheiteten sich verschiedene Projekte, die im Vorfeld des Events in Form von unbestätigten Berichten durch die Gerüchteküche geisterten.

Darunter das Remaster zum 2015 veröffentlichten Horror-Titel „Until Dawn“. Der Rebuild befindet sich für den PC sowie die PS5 in Entwicklung. Die Ankündigung der Neuauflage ließ vereinzelt die Frage wieder aufkommen, warum Supermassive Games damals keinen Nachfolger zu „Until Dawn“ veröffentlichte.

Eine Antwort auf diese Frage liefern die Kollegen von Push Square, die sich im Zuge eines älteren Berichts mit der Arbeitskultur des britischen Studios vor der Übernahme durch Nordisk Games beschäftigten.

Wie Angestellte von Supermassive Games im Zuge der damaligen Recherche gegenüber Push Square bestätigten, dachten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler in der Tat über einen weiteren „Until Dawn“-Titel nach.

Laut den zitierten Mitarbeitern entwickelte sich das Projekt allerdings stetig weiter und wurde schlussendlich zu einem anderen Titel: Dem 2022 veröffentlichten „The Quarry“.

Das Remaster entsteht nicht bei Supermassive Games

Wie die Verantwortlichen in der gestrigen Ankündigung bestätigten, sind für die Entwicklung des „Until Dawn“-Remasters nicht die Entwickler von Supermassive Games verantwortlich. Stattdessen brachte Sony Interactive Entertainment das Projekt bei Ballistic Moon unter. Das im englischen Woking ansässige Studio wurde 2019 gegründet.

Offiziellen Angaben zufolge setzt sich Ballistic Moon zu großen Teilen aus erfahrenen Veteranen zusammen. Diese haben in der Vergangenheit für Studios und Publisher wie Supermassive Games, Quantic Dream, Guerrilla Games oder Square Enix gearbeitet. Bei dem Remaster von „Until Dawn“ setzen die Entwickler auf die Unreal Engine 5 und versprechen zahlreiche technische Verbesserungen.

Darunter überarbeitete Animationen und Modelle der Charaktere. Zudem sollen optimierte Texturen und Effekte oder generalüberholte Umgebungen für eine filmische Horror-Erfahrung sorgen.

Am Konzept von „Until Dawn“ wird sich im Zuge der Neuauflage nichts ändern. Nach wie vor wartet ein schauriges Adventure, in dem wir mit unseren Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte nehmen. Unser Handlungen und Entscheidungen wiederum führen zu einem der unterschiedlichen Enden.

Einen handfesten Termin spendierte Sony Interactive Entertainment dem Remaster noch nicht. Stattdessen ist lediglich von einem Release in diesem Jahr die Rede.

