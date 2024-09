The Last of Us Staffel 2: Offizieller Trailer liefert erste Eindrücke und zeigt Abby

The Last of Us Staffel 2:

Heute begingen HBO und Naughty Dog den "The Last of Us Day" mit einem offiziellen Trailer zur zweiten Staffel der TV-Serie. Neben ersten Eindrücken aus der kommenden Staffel ist zum ersten Mal auch Kaitlyn Dever in der Rolle von Abby zu sehen.

Nachdem sich die erste Staffel der „The Last of Us“-TV-Serie zu einem beeindruckenden Erfolg entwickelte, ließ die offizielle Bestätigung der zweiten Staffel nicht lange auf sich warten.

Leider werden sich die Fans noch ein wenig in Geduld üben müssen, ehe sie erfahren, wie die Geschehnisse von „The Last of Us: Part 2“ in der zweiten Season der TV-Serie umgesetzt werden. Einen konkreten Termin spendierte HBO dem Start der zweiten Staffel zwar noch nicht, bestätigte aber zumindest, dass es erst 2025 so weit sein wird.

Den „The Last of Us Day“ am heutigen 26. September 2024 begingen HBO und Naughty Dog mit einem offiziellen Trailer zur zweiten Staffel der TV-Serie. Dieser liefert uns erste Eindrücke aus der 2025 startenden Season und zeigt Kaitlyn Dever, die in der TV-Serie in der Rolle von Abby zu sehen ist.

Offizielle Details zur Handlung der zweiten Season

Die Geschichte der zweiten Staffel setzt laut offiziellen Angaben fünf Jahre nach den Geschehnissen der ersten Season ein. Joel und Ellie sehen sich mit der Situation konfrontiert, dass sie ein weiteres Mal von ihrer Vergangenheit eingeholt werden.

„Sie geraten in einen Konflikt miteinander und müssen sich in einer Welt behaupten, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie hinter sich gelassen haben“, heißt es zur Handlung weiter.

Zu den wiederkehrenden Darstellern der zweiten Staffel gehören Pedro Pascal als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy und Rutina Wesley als Maria. Des Weiteren schlüpft Kaitlyn Dever wie eingangs erwähnt in die Rolle von Abby.

Unter den weiteren bestätigten Darstellern befinden sich Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse, Ariela Barer als Mel, Tati Gabrielle als Nora, Spencer Lord als Owen, Danny Ramirez als Manny und Jeffrey Wright als Isaac.

Eine neue Hintergrundgeschichte für einen wichtigen Charakter

In einem aktuellen Interview sprach Neil Druckmann, der als Co-Runner der TV-Serie fungiert, in dieser Woche über die zweite Staffel von „The Last of Us“. Wie Druckmann versprach, soll die zweite Season die Fans unter anderem mit einer neuen Hintergrundgeschichte für einen wichtigen Charakter begeistern.

Auf wen sich Druckmann im Detail bezog, ließ der Co-Showrunner leider offen. Im weiteren Verlauf des Interviews sprach der Naughty Dog-Veteran zudem über das mitunter schwierige Vorhaben, Geschichten von Spielen in ein anderes Medium zu übertragen.

Druckmanns Aussagen zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

