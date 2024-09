Uncharted: Doppelpack als PS5-Disk-Version zum Schnäppchenpreis

Das Doppelpack „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ ist aktuell stark reduziert. Spieler können das Abenteuer rund um Nathan Drake und Chloe Frazer zu einem attraktiven Preis erleben.

Fans der „Uncharted“-Reihe haben mal wieder die Möglichkeit, die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ für PS5 zu einem reduzierten Preis zu erwerben. Das Doppelpack umfasst zwei Titel der Serie und ist bei Media Markt aktuell für 14,99 Euro erhältlich.

Die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ beinhaltet die Spiele „Uncharted 4: A Thief’s End“ sowie „Uncharted: The Lost Legacy“, die für die PS5 aufgepimpt wurden – samt DualSense-Support und 4K-Auflösung.

In „Uncharted 4“ erleben Spieler das letzte Abenteuer von Nathan Drake, der nach einem ruhigen Leben erneut in die Welt der Schatzsuche gezogen wird. „The Lost Legacy“ hingegen rückt Chloe Frazer in den Fokus, die sich auf der Suche nach einem mythischen Artefakt mit der Söldnerin Nadine Ross zusammenschließt.

Ein attraktives Angebot für PS5-Spieler

Die Preisaktion ist Teil des „Shop the Future“-Sales*, der nur noch bis zum 16. September 2024, 9 Uhr, gültig ist. Ursprünglich kostete das Doppelpack 59,99 Euro, sodass sich ein Rabatt von 75 Prozent ergibt – zumindest theoretisch. Den vollen Preis werden wohl nur noch die wenigsten Leute für die Sammlung bezahlen. Der Deal kann bei Media Markt gesichert werden, wo die PS5-Disk-Version für 14,99 Euro verfügbar ist.

Nachfolgend gelangt ihr zum Angebot*:

Zu beachten ist: PlayStation-Spieler, die ein PS-Plus-Abo ihr Eigen nennen, können die Sammlung ab der Extra-Stufe auch ohne Zusatzkosten aus dem PSN laden.

Lohnt der Kauf? Laut der Bewertungen auf verschiedenen Plattformen erfreut sich die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ großer Beliebtheit. Mit einer PSN-Durchschnittsbewertung von 4,74 von 5 und einem Metascore von 87 machen Käufer nicht viel falsch.

Unseren Test zur Sammlung lest ihr nachfolgend:

Die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ wurde am 28. Januar 2022 von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht und ist zusätzlich zur PS5 auch für den PC erhältlich. Auf Steam läuft ebenfalls ein Sale, der den zu zahlenden Betrag schrumpfen ließ. 14,99 Euro wurden hier aber nicht erreicht.

Zukunft der Uncharted-Reihe ungewiss

Während viele Spieler auf die Ankündigung eines neuen „Uncharted“-Titels warten, bleibt die Zukunft der Serie unklar. Naughty Dog, das Studio hinter den bisherigen Teilen, hatte einst angekündigt, dass man keine weiteren Spiele der Reihe entwickeln möchte.

Sollte es eine Fortsetzung geben, müsste diese demnach von einem anderen Studio übernommen werden. Das Ende von „Uncharted 4“ deutet bereits eine Richtung an, die eine mögliche Fortsetzung einschlagen könnte.

