75 Prozent Rabatt: Star-Wars-Abenteuer für PS5 jetzt zum Bestpreis im PS Store

Sony startet in Kürze die letzte Rabattaktion des Jahres, doch PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten exklusiven Vorabzugang. So lässt sich „Star Wars Jedi: Survivor“ schon jetzt mit einem Rabatt von 75 Prozent zum PSN-Bestpreis sichern.

Zum Abschluss des Jahres wird Sony ab Freitag, dem 20. Dezember 2024 eine weitere Rabattaktion im PlayStation Store starten. Dadurch gewährt der Hersteller noch einmal riesige Rabatte auf einige der beliebtesten Spiele des Jahres. PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten dabei schon jetzt einen exklusiven Vorabzugang zu den Angeboten.

So können sich Abonnenten von PS Plus ab sofort auch eines der besten „Star Wars“-Abenteuer der letzten Zeit sichern: „Star Wars Jedi: Survivor“ ist nämlich Teil der neuen Rabattaktion und ist zum absoluten PSN-Bestpreis erhältlich.

Wie lange das Angebot gültig sein wird, ist bislang noch nicht bekannt. Da es sich aber um die sogenannten Januar-Angebote handelt, ist fest davon auszugehen, dass der Rabatt noch bis weit in den ersten Monat des kommenden Jahres gültig sein wird.

75 Prozent Rabatt auf Star Wars Jedi: Survivor

Das Angebot von „Star Wars Jedi: Survivor“ umfasst die PS5-Version des Action-Abenteuers und gewährt einen satten Rabatt von 75 Prozent. Damit werden für das Spiel aktuell nur noch 19,99 Euro fällig – günstiger wurde der Titel im PlayStation Store noch nie angeboten. Abseits der Angebote werden für „Star Wars Jedi: Survivor“ sonst üblicherweise 79,99 Euro fällig.

„Star Wars Jedi: Survivor“ ist die direkte Fortsetzung von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ und knüpft fünf Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils an. Spieler schlüpfen dabei erneut in die Rolle des Jedi Cal Kestis, der sich gegen die dunkle Bedrohung durch das Imperium zur Wehr setzen muss und dadurch verschiedene Planeten am Rande der Galaxis besucht.

Neben der typischen „Star Wars“-Atmosphäre kann das intergalaktische Abenteuer aber auch wieder mit einem intensiven Kampfsystem überzeugen, das spannende Duelle mit dem Lichtschwert verspricht. Dass es sich bei „Star Wars Jedi: Survivor“ um eines der besten „Star Wars“-Spiele der letzten Zeit handelt, zeigt auch ein Metascore von 85 und eine Nutzerwertung von 4,44 im PlayStation Store.

Star Wars Jedi: Survivor für PS5 Pro optimiert

Ursprünglich veröffentlicht wurde „Star Wars Jedi: Survivor“ bereits am 28. April 2023 veröffentlicht. Im vergangenen Monat hat Entwickler Respawn Entertainment aber ein neues Update für das Actionspiel bereitgestellt und somit auch für Sonys neue PS5 Pro optimiert.

Besitzer der leistungsstarken Konsole können sich dadurch unter anderem auf eine verbesserte Bildrate und Grafikqualität freuen. Der Qualitätsmodus von „Star Wars Jedi: Survivor“ wird nun mit einer 4K-Auflösung inklusive Raytracing-Elementen und realistischen Licht- und Schatteneffekten wiedergegeben. Der Leistungsmodus kommt hingegen auf schnelle 60 Bilder pro Sekunde und muss ebenfalls nicht auf Raytracing verzichten.

