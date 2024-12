Monster Hunter Wilds: Neuer Trailer mit Daisy Ridley präsentiert die Monster-Hunter-Welt

Capcom hat einen neuen Trailer zu „Monster Hunter Wilds“ veröffentlicht, in dem die aus „Star Wars“ bekannte Schauspielerin Daisy Ridley für Neueinsteiger und Veteranen einen Überblick über die Monster-Hunter-Welt gewährt.

Um weiter auf die bevorstehende Veröffentlichung von „Monster Hunter Wilds“ einzustimmen, hat Capcom ein neues Video veröffentlicht. Das bewegte Bildmaterial ist dabei im Stile einer Dokumentation gehalten, die uns in das umfangreiche „Monster Hunter“-Universum führt.

Als Sprecherin kommt dabei im englischen Original die Schauspielerin Daisy Ridley zum Einsatz, die sich zuletzt vor allem durch ihre Auftritte in den „Star Wars“-Filmen einen Namen gemacht haben dürfte.

Daisy Ridley führt in die Welt von Monster Hunter

Mit dem Video richtet sich Capcom sowohl an mögliche Neueinsteiger als auch an erfahrene Veteranen der Reihe. So verschaffen uns die Entwickler unter anderem einen allgemeinen Überblick über die bisherigen „Monster Hunter“-Spiele und gehen dabei auch auf die vielschichtige Hintergrundgeschichte und auf das Gameplay ein. Zusätzlich erfahren wir mehr über das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur, über die Jägergilde und natürlich auch über die vielzähligen Monster.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht mit „Monster Hunter Wilds“ aber der kommende Teil der erfolgreichen Rollenspiel-Serie. So können wir auch weitere Einblicke in das neue Gebiet, die Verbotenen Lande, erhaschen. Diesen noch geheimnisvollen Ort gilt es schließlich im Rahmen der Expeditionen des neusten „Monster Hunter“-Spiels zu erkunden.

Wann erscheint Monster Hunter Wilds?

Ab dem 28. Februar 2025 werden interessierte Spieler schließlich selbst in das Verbotene Land ziehen und auf Monsterjagd gehen können. Dann soll „Monster Hunter Wilds“ nämlich erscheinen. Veröffentlicht wird das Action-Rollenspiel von Capcom für die PS5, die Xbox Series S/X und den PC.

Wir konnten „Monster Hunter Wilds“ bereits im Sommer auf der gamescom 2024 anspielen und schildern euch hier unsere Eindrücke:

Außerdem wurde erst Ende Oktober ein offener Beta-Test zu „Monster Hunter Wilds“ durchgeführt, aus dem die Entwickler bereits jede Menge Feedback gesammelt haben. So kündigten die Macher unter anderem an, das von den Spielern viel kritisierte Fluchtverhalten der Monster zu verbessern. Und auch die Waffen sollen bis zum Release der Vollversion noch weiter optimiert und ausbalanciert werden.

