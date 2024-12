PS5 Pro: Cerny über Verbesserungen für PSSR – Exklusive Partnerschaft mit AMD angekündigt

In einer Präsentation vor ausgewählten Medien sprach Mark Cerny ausführlich über die PS5 Pro. Das Event nutzte Sonys Hardware-Guru, um über die Arbeiten an PSSR zu sprechen und eine exklusive Partnerschaft mit AMD anzukündigen.

Im Rahmen einer Präsentation sprach Sonys Hardware-Guru Mark Cerny vor ausgewählten Medien ausführlich über die Arbeiten an der PS5 Pro und die Features der neuen Konsole. Das Event nutzte Cerny zum einen, um eine exklusive Partnerschaft zwischen Sony Interactive Entertainment und AMD anzukündigen, die den Codename „Amethyst“ trägt.

Die Zusammenarbeit kommentierte Cerny wie folgt: „AMD ist seit vielen Jahren ein fantastischer Partner für SIE und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir eine engere Zusammenarbeit mit einem Schwerpunkt auf maschinell lernender Technologie für Grafik und Gameplay begonnen haben. Sowohl AMD als auch SIE verfolgen viele der gleichen Ziele, wenn es um die Weiterentwicklung des Mediums Videospiele geht.“

Allzu viele Details zu der Zusammenarbeit nannten die beiden Unternehmen noch nicht. So ist nur von einer „Bibliothek für maschinelles Lernen“ die Rede, die „auf mehreren Generationen von RDNA und der Forschung und Entwicklung von Sony Interactive Entertainment aufbaut.“

Cerny über die Weiterentwicklung von PSSR

Zu den neuen Features der PS5 Pro gehört die KI-Upscaling-Technik PlayStation Spectral Super Resolution oder kurz PSSR. In den ersten Wochen nach dem Launch zeichnete sich ab, dass PSSR bei mehreren Titeln mit technischen Problemen zu kämpfen hatte. Darunter dem Remake zu „Silent Hill 2“ oder Respawns Action-Titel „Star Wars Jedi: Survivor“.

Wie Cerny in seiner Präsentation der PS5 Pro versprach, haben wir es bei PSSR mit einer Technik zu tun, an der Sony weiterhin arbeiten wird. Hier könnte vor allem das Feedback der Entwickler zu Verbesserungen führen.

Cerny weiter: „Wir werden unsere Arbeit in diesem Bereich definitiv fortsetzen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir das angehen können. Wir könnten PSSR weiter verbessern oder mit der Arbeit an einigen der anderen Ziele beginnen, die ich erwähnt habe. Darunter Frame-Generierung, Frame-Extrapolation, Raytracing, Rauschunterdrückung und dergleichen. Ich denke, es wird interessant sein, in den nächsten Monaten die Reaktion der Entwickler-Community zu sehen.“

Auf die Frage angesprochen, ob Sony konkrete Pläne verfolgt, PSSR durch eine Komponente zur Frame-Generierung zu ergänzen, antwortete Cerny: „Nun, im Moment liegt unser Fokus definitiv auf Super Resolution. Ich sage nur, dass es da draußen noch eine Reihe anderer sehr attraktiver Ziele gibt.“

PSSR entstand parallel zur Hardware der PS5 Pro

Ein weiteres Thema, auf das Cerny in der Präsentation einging, waren die Arbeiten an PSSR an sich. Laut Cerny konzentrierte sich Sony zunächst auf die Hardware der PS5 Pro, ehe das Unternehmen das PSSR-Projekt im Jahr 2021 startete.

Über einen bestimmten Zeitraum entstand PSSR also parallel zur Hardware der neuen Sony-Konsole.

„Die Hardware stand definitiv an erster Stelle. Denn Sie können nicht wissen, ob Ihr neuronales Netzwerk implementierbar ist, wenn Sie nicht ein wenig über die Hardware wissen, auf der es laufen soll“, führte Sonys Hardware-Experte aus.

„Einfach ausgedrückt haben wir 2020 erste Arbeiten mit der Hardware durchgeführt. 2021 haben wir detailliertere Hardwarearbeiten durchgeführt und das Projekt PSSR vollständig gestartet.“

