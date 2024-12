PS6: CPU, Haptik, Speicher – Sony setzt weiterhin auf Generationssprünge

Trotz Mid-Gen-Upgrades wie der PS5 Pro ist Sony auch weiterhin bestrebt, im Hinblick auf die PlayStation 6 echte Generationssprünge zu bieten und die Technologie der Konsolen weiter voranzutreiben. Da hat der Hardware-Architekt Mark Cerny nun in einem Interview bestätigt.

Erst gestern haben wir darüber berichtet, wie Mark Cerny von Sony im Rahmen einer Präsentation ausführlich über die PS5 Pro und Verbesserungen für PSSR gesprochen hat. Dabei wurde auch eine exklusive Partnerschaft mit AMD angekündigt.

Im Anschluss an die Präsentation sprach der Hardware-Architekt aber auch noch mit den Technikexperten von DigitalFoundry. Dabei bekräftigte er, dass Sony im Hinblick auf die PlayStation 6 auch weiterhin auf richtige Generationssprünge setzen wird.

Eine neue Generation bietet mehr Möglichkeiten

Wie Cerny, der sich unter anderem für die PS5 und die PS5 Pro verantwortlich zeichnete, im Interview verraten hat, fokussieren sich Mid-Gen-Upgrades stark auf die GPU. Bei einer neuen Generation würden aber noch andere Faktoren wie die CPU, die Speichermenge und die Haptik eine Rolle spielen. Cerny erläuterte: „Also, wir bauen keine PCs. Wir machen ein paar ganz bestimmte Dinge, richtig? Wie viele Arten von PCs gibt es? Ich meine, man kann diese Frage gar nicht beantworten, weil man die Komponenten beliebig kombinieren kann.“

„Die Pro-Konsolen sind sehr stark auf die GPU ausgerichtet, aber wenn eine neue Generation beginnt, dann öffnet sich das Feld für: Was machen wir mit der CPU, was machen wir mit der Speichermenge, was machen wir mit Haptik – es ist eine ganz neue Erfahrung, die die Entwickler angehen können“, erklärte Cerny weiter.

Cerny möchte Wörter wie „Revolution“ streichen

Demnach werden verbesserte Konsolen wie zuletzt die PS5 Pro auch weiterhin einen grafischen Boost liefern, doch eine neue Generation, wie beispielsweise die kommende PS6, wird ganz andere Möglichkeiten bieten. Laut Cerny sollte man aber Wörter wie „Revolution“ aus solchen Diskussionen auch streichen.

Stattdessen sollten sich die Entwickler Cerny zufolge fragen, wie ihre Spiele, die für die aktuelle und nächste Konsole erscheinen, auf beiden Plattformen ein jeweils anderes „Wesen“ sein könnten – nicht spielerisch, sondern in Bezug auf das visuelle Erlebnis.

Die PS5 Pro ist nach der PS4 Pro die zweite Mid-Gen-Konsole von Sony. Erhältlich ist das aktuelle Flaggschiff seit dem 7. November 2024 für einen Preis von 799 Euro. Außerdem ist die PS5 Pro die erste Sony-Konsole, die mit PSSR eine KI-basierte Bildverbesserung anbietet. In Zukunft soll diese Technologie noch weiter verbessert werden, nachdem zuletzt mehrere Titel mit technischen Problemen zu kämpfen hatten.

