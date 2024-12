Ohne GTA 6: Das waren die meistgesehenen Game-Trailer in diesem Jahr

Auch 2024 dürfen zum Abschluss des Jahres diverse Statistiken natürlich nicht fehlen. Im Rahmen eines ausführlichen Berichts blickte GamesIndustry.biz auf das in Kürze zu Ende gehende Videospieljahr 2024 zurück.

Zu den behandelten Themen gehörten unter anderem die erfolgreichsten beziehungsweise meistgeschauten Trailer des Jahres. Zur Überraschung vieler schaffte es „GTA 6“ 2024 nicht einmal in die Top 10. Somit entfiel der größte Teil der Rekordaufrufe auf den Dezember 2023, in dem der Enthüllungs-Trailer zu Rockstars‘ Open-World-Blockbuster erschien.

In diesem Jahr durften sich die Entwickler von Riot Games im Bereich der meistgeschauten Trailer über eine Doppelspitze freuen. So gingen die ersten beiden Plätze 2024 an Trailer zu „League of Legends“. Auf den weiteren Plätzen folgen „Clash Of Clans“ und „Poppy Playtime Chapter 3“.

Der erste Konsolen-Titel in Form des Shooters „Call of Duty: Black Ops 6“ folgt mit dem offiziellen Enthüllungs-Trailer auf Platz 5. Auf dem neunten Rang landete zudem der Multiplayer-Reveal-Trailer von „Black Ops 6“.

Das waren die zehn erfolgreichsten Trailer des Jahres 2024

League Of Legends: „Still Here‘ Season 2024 Cinematic“ – 128,89 Millionen Aufrufe League Of Legends: „Worlds 2024 Anthem: ‚Heavy Is The Crown‘ ft. Linkin Park“ – 67,48 Millionen Aufrufe Clash Of Clans: „Erling Haaland for the Win!“ – 62,31 Millionen Aufrufe Poppy Playtime Chapter 3: „Sleep Well‘ Music Video“ – 59,5 Millionen Aufrufe Call of Duty: Black Ops 6: Reveal Trailer“ – 58,52 Millionen Aufrufe Meta Quest 3: „Productivity / ‚Nailed It‘ – 53,23 Millionen Aufrufe Meta Quest 3: Fitness / ‚Not Moved‘ – 49,46 Millionen Aufrufe Zenless Zone Zero: „Ellen Character Demo“ – 36,18 Millionen Aufrufe Call of Duty: Black Ops 6: „Multiplayer Reveal Trailer“ – 36 Millionen Aufrufe Honkai Star Rail: Version 2.0: „White Night‘ Music Video“ – 25,84 Millionen Aufrufe

Laut GamesIndustry.biz gilt zu beachten, dass aufgrund der heutigen Veröffentlichung der Statistiken natürlich nicht der gesamte Dezember in die Erhebungen einfloss. Wegen der teilweise recht deutlichen Unterschiede der Aufrufzahlen dürfte sich an den Positionen in den letzten eineinhalb Wochen des Jahres aber nicht mehr allzu viel ändern.

Da das kommende Jahr ganz im Zeichen der Veröffentlichung von „GTA 6“ steht, dürfte Rockstars nächstes großes Projekt definitiv über das Potenzial verfügen, mit passenden Trailern 2025 für neue Bestmarken zu sorgen.

