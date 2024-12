PlayStation-Adventskalender 2024: Tag 27 mit PS5 im Spider-Man-Look und Until Dawn

Der PlayStation-Adventskalender 2024 umfasst 30 statt der üblichen 24 Türchen und begleitet das 30-jährige Bestehen der Marke. Durch die Kombination aus Gewinnspielen und historischer Rückschau auf verschiedene PlayStation-Jahre möchte Sony Fans gleich doppelt in das Weihnachtsfest begleiten.

Heute gibt es eine besondere PS5

Am 27. Tag des PlayStation-Adventskalenders haben Teilnehmer die Chance auf eine PS5 im Spider-Man-Look sowie die Collector’s Edition von “Marvel’s Spider-Man 2”. Als Nebenpreis steht “Until Dawn” bereit.

Darüber hinaus gibt es als Sofortpreis den PSN-Avatar “Clever Fox”. Für die Teilnahme sind Credits nötig, die unter anderem durch tägliches Einloggen, das Lösen von Quizfragen oder das Spielen von Minispielen gesammelt werden können.

Die Gewinne in der Übersicht:

Hauptpreis: PS5 im Spider-Man-Look samt Collector’s Edition von Marvel’s Spider-Man 2

PS5 im Spider-Man-Look samt Collector’s Edition von Marvel’s Spider-Man 2 Nebenpreis: Until Dawn

Until Dawn Sofortpreis: Clever Fox als PSN-Avatar

Nachfolgend gelangt ihr direkt zur Aktion:

Rückblick auf 2020

Während wir uns dem Ende des PlayStation-Adventskalenders 2024 nähern, erreicht die Rückschau auf 30 Jahre PlayStation die PS5.

Die Einführung der PlayStation 5 und des DualSense-Controllers im Jahr 2020 leitete eine neue Konsolengeneration ein. Mit den adaptiven Triggern und dem haptischen Feedback erzeugte Sony laut eigener Aussage ein intensiveres Spielgefühl.

2020 war auch das Jahr von “The Last of Us Part 2”. Der Naughty-Dog-Titel erschien zunächst für PS4. Das PS5-Remaster ließ bis Anfang 2024 auf sich warten. Im April 2025 ist der PC an der Reihe, wie wir inzwischen wissen:

Im Sommer 2020 kam ebenfalls “Ghost of Tsushima” auf den Markt. Auch hier erfolgte zunächst ein PS4-Release, bevor der Director’s Cut im Folgejahr Kurs auf die PS5 nahm. Seit 2024 kommen auch PC-Spieler in den Genuss des Titels.

Der PlayStation-Adventskalender 2024 läuft bis zum 24. Dezember. Detaillierte Informationen zu den Teilnahmebedingungen, den Credits und den jeweiligen Tagesgewinnen sind auf der offiziellen PlayStation-Website zu finden. Dort können sich Interessierte mit ihrem PlayStation-Konto registrieren und direkt einsteigen.

