The Last of Us Part 2 Remastered: PC-Version hat einen Termin – Ankündigung mit Trailer

"The Last of Us Part 2" erobert eine weitere Plattform: Das Remaster erscheint Anfang 2025 auch für den PC. Ein Trailer stimmt auf den Port ein.

„The Last of Us Part 2: Remastered“ verweilt seit diesem Jahr – mittlerweile auch mit Pro-Upgrade – auf der PS5. Der Launch erfolgte im Januar. Mehr als ein Jahr später ist die PC-Fraktion an der Reihe. Im Zuge der Game Awards 2024 wurde der Port offiziell angekündigt, nachdem ein bekannter Leaker im Sommer für eine Quasi-Bestätigung sorgte.

Alle Inhalte der PS5-Version an Bord

Die PC-Version von „The Last of Us Part 2: Remastered“ entsteht in Zusammenarbeit zwischen Naughty Dog, Iron Galaxy Studios und Nixxes Software. Laut Coen Frauenfelder, PC Product Director bei Nixxes, sei man stolz darauf, an diesem Projekt mitzuwirken: „Unser hochqualifiziertes und motiviertes Team arbeitet hart daran, den Spielern ein großartiges Spielerlebnis auf dem PC zu bieten.“

Die Portierung soll von Anfang an stabil und optimiert sein, was besonders nach den Problemen früherer Veröffentlichungen der Reihe ein wichtiger Aspekt ist.

Die Remastered-Version von „The Last of Us Part 2“ umfasst auf dem PC alle Inhalte der PS5-Neuauflage. Dazu gehören der Roguelike-Modus „No Return“, die Lost Levels, die sich aus in der Originalversion nicht vorhandenen Spielabschnitten zusammensetzen, und der Gitarren-Modus.

Game Director Matthew Gallant erklärte: „Wir hoffen, dass die Spieler die fesselnde Geschichte, die umfassenden Kampfmechaniken und die ausführlichen Kommentare hinter den Kulissen genießen und ihre Fähigkeiten im Roguelike-Modus No Return testen.“

Neben den bekannten Features der PS5-Version wird die PC-Version speziell auf die Bedürfnisse der Plattform angepasst. Details zu den technischen Spezifikationen und Optimierungen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Nachfolgend lässt der Game-Awards-Trailer einen Blick auf den PC-Port werfen:

Es wird nicht der letzte Port dieser Art bleiben, wobei es abhängig von der Art der Spiele unterschiedliche Strategien gibt. Hermen Hulst, Leiter der PlayStation Studios, erklärte Anfang des Jahres die Strategie hinter den PC-Veröffentlichungen. Während Live-Service-Spiele parallel für PS5 und PC erscheinen, setzt Sony bei narrativen Singleplayer-Titeln wie „The Last of Us Part 2“ eher auf einen zeitlichen Versatz.

„The Last of Us Part 2 Remastered“ erscheint am 3. April 2025 für den PC. Das Spiel wird sowohl über Steam als auch den Epic Games Store erhältlich sein.

Was haltet ihr von der PC-Version von „The Last of Us Part 2 Remastered“? Werdet ihr euch den Titel auf dieser Plattform vielleicht noch einmal anschauen?

