The Last Of Us Part 2: Dieses Ziel wurde mit dem Gitarren-Minispiel verfolgt

Im Gespräch mit dem offiziellen PlayStation Blog blickten die Entwickler von Naughty Dog noch einmal auf die Arbeiten an "The Last of Us: Part 2" zurück. Unter anderem wurde über die Ziele gesprochen, die Naughty Dog mit dem Gitarren-Minispiel verfolgte.

"The Last of Us: Part 2" entstand bei den Entwicklern von Naughty Dog.

Genau wie es bereits im ersten „The Last of Us“-Abenteuer der Fall war, punktete auch „The Last of Us: Part 2“ mit seiner ungeheuren Liebe zum Detail.

Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die stimmige Atmosphäre des Rache-Epos hatten die Szenen, in denen Ellie ihre Gitarre auspackte und den Spielern die Möglichkeit bot, eigene Songs zu spielen. Ein Feature, mit dem vor allem die emotionale Verbindung zwischen Ellie und Joel hervorgehoben werden sollte. Schließlich war es Joel, der Ellie seinerzeit das Spielen der Gitarre beibrachte. Im Gespräch mit dem PlayStation Blog plauderten die beiden Naughty Dog-Designer Grant Hoechst und Mark Burroughs noch einmal über die Ziele, die mit dem Gitarren-Minispiel verfolgt wurden.

Auf ein Rhythmus-Minispiel wurde bewusst verzichtet

Wie es unter anderem heißt, wurde hier bewusst auf ein klassisches Rhythmus-Minispiel verzichtet, da dieses schlichtweg nicht zum düsteren Grundton von „The Last of Us: Part 2“ gepasst hätte. „Ein auffälliges Gitarren-Minispiel würde nicht in den Ton unserer postapokalyptischen Umgebung passen. Darüber hinaus sollte es bei Ellie beim Gitarrespielen nicht darum gehen, deine Fähigkeiten zu zeigen oder deinen Traum, ein Rockstar zu werden, zu erfüllen, sondern darum, dich an einen geliebten Menschen zu erinnern und sich durch Musik auszudrücken, um mit ihm in Verbindung zu treten“, heißt es weiter.

„Dies war der Ursprung unseres Free Play (Übungs)-Modus. Dieser Modus lag ursprünglich nicht in unserer Absicht, sondern war eine Idee, die aus der Erweiterung des Systems auf mehrere Songs entstand. Als wir mit den Arbeiten am Free Play angefangen hatten, konnten wir uns noch weiter auf unsere Ziele des Spielerausdrucks konzentrieren.“

„The Last of Us: Part 2“ erschien im Juni 2020 für die PlayStation 4.

