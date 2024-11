The Last of Us Staffel 2: Startzeitraum der Fortsetzung des Serien-Hits eingegrenzt

The Last of Us Staffel 2:

Fans von “The Last of Us" müssen sich nicht mehr lange gedulden: HBO hat das Veröffentlichungsfenster für die zweite Staffel der erfolgreichen Serie festgelegt. Zuschauer können mit einer Fortsetzung rechnen, die auf “The Last of Us Part 2" basiert und neue Handlungsstränge beleuchtet.

Die TV-Serie “The Last of Us” wurde Anfang 2023 und darüber hinaus zu einem riesigen Erfolg, der den Weg in Richtung einer Fortsetzung ebnete. Staffel 2 war schon kurz nach der Premiere des ersten Serienausflugs in trockenen Tüchern, bekam bisher aber keinen finalen Starttermin verpasst.

Allerdings wurde der Zeitraum für die zweite Staffel von “The Last of Us” weiter eingegrenzt und Fans müssen offensichtlich nicht mehr allzu lange warten.

Im Frühjahr 2025 geht es los

HBO hat offiziell bestätigt, dass die zweite Staffel von “The Last of Us” im Frühjahr 2025 starten wird. Die Erwähnung erfolgte im Rahmen einer Programmvorstellung für das Jahr 2025 durch Casey Bloys, CEO und Chairman für Content bei HBO und Max.

Während Fans auf die Rückkehr von Ellie und Joel warten, ist bekannt, dass die Handlung der zweiten Staffel auf den Ereignissen von “The Last of Us Part 2” basiert.

Showrunner Craig Mazin und Naughty Dogs Neil Druckmann erklärten allerdings, dass die komplexe Geschichte des Spiels nicht in einer einzigen Staffel vollständig erzählt werden könne. Stattdessen sei geplant, die Handlung auf mehrere Staffeln aufzuteilen, was bedeutet, dass mehr in der Pipeline ist.

HBO und Max haben für 2025 nicht nur „The Last of Us“ auf dem Programmplan.

Inhalt und Besetzung der zweiten Staffel

In Staffel 2 werden Pedro Pascal und Bella Ramsey erneut in ihren Hauptrollen als Joel und Ellie zu sehen sein. Weitere Hauptcharaktere aus dem Spiel “The Last of Us Part 2” sind ebenfalls mit von der Partie, darunter Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina und Young Mazino als Jesse.

Die kommende Staffel soll laut den Machern auch tiefergehende Einblicke in die Hintergründe der Charaktere bieten, die im Spiel nur angedeutet wurden. Neil Druckmann betonte, dass die Serie hier Bereiche erkunden werde, die im Spiel nicht in diesem Detailgrad dargestellt werden konnten.

HBO gab zudem bekannt, dass Season 2 von “The Last of Us” eine geringere Episodenzahl als die erste Staffel umfassen wird, konkret sieben Folgen statt der bisherigen neun. Trotz der reduzierten Episodenzahl werde jede Folge den Anspruch haben, sich wie ein „Blockbuster“ anzufühlen, wie Showrunner Craig Mazin erklärte.

Schon im September veröffentlichte HBO einen ersten Trailer für die zweite Staffel. Dieser bietet kurze Eindrücke und lässt Fans einen ersten Blick auf die neuen Charaktere werfen. Er ist in der nachfolgenden Meldung eingebettet:

Sobald die zweite Staffel von “The Last of Us” einen präzisen Termin hat, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Hierzulande werden Zuschauer wieder bei Sky/WOW fündig.

