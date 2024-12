Call of Duty Black Ops 6: Crossover mit Squid Game startet Anfang Januar – neuer Trailer zeigt Inhalte

Call of Duty Black Ops 6:

In „Call of Duty: Black Ops 6“ wird in Kürze das erste Crossover-Event stattfinden. Dafür kooperieren die Macher mit der erfolgreichen Netflix-Serie „Squid Game“. Ein neuer Trailer bestätigt nun den Start-Termin und zeigt die Inhalte.

Bereits zu Beginn des Monats hatte Activision angekündigt, dass in „Call of Duty: Black Ops 6“ schon bald ein erstes Crossover-Event stattfinden wird. Für die Kooperation haben sich die Verantwortlichen mit Netflix zusammen getan und widmen sich der erfolgreichsten Serie des Streaming-Anbieters: „Squid Game“. Passend dazu steht nämlich seit gestern die zweite Staffel des preisgekrönten Serien-Phänomens bereit.

Und bis das „Squid Game“-Event in „Call of Duty: Black Ops 6“ starten wird, müssen sich die Spieler auch nicht mehr lange gedulden. In einem frisch veröffentlichten Trailer bestätigte Activision nun den Start-Termin des Crossovers und gewährte erste Blicke auf die kommenden Inhalte.

Black Ops 6 X Squid Game

Demnach wird das „Squid Game“-Crossover ab dem 3. Januar 2025 in „Call of Duty: Black Ops 6“ verfügbar sein. Spieler können sich unter anderem auf neue Operator-Skins, Waffen-Blaupausen und zeitlich begrenzte Spielmodi freuen, die allesamt von der erfolgreichen Netflix-Serie inspiriert sind. So zeigt der Trailer die ikonisch-pinken Anzüge aus „Squid Game“, die grünen Outfits der Teilnehmer und auch bekannte Charaktere wie den Front Man.

Ebenfalls im Video zu sehen ist die Puppe aus dem „Squid Game“-Spiel „Rotes Licht, Grünes Licht“, welches höchstwahrscheinlich auch als Modus in „Call of Duty: Black Ops 6“ Einzug erhalten wird. Da Activision in seiner Ankündigung aber von einer Mehrzahl von Modi sprach, wird das Crossover-Event wohl noch weitere Spielvarianten mit sich bringen, die für mehr Abwechslung im Mehrspieler-Part des Shooters sorgen werden.

Doppelte Erfahrungspunkte bis zum 30. Dezember

Aktuell findet in „Call of Duty: Black Ops 6“ die erste Season unter dem Titel „Reloaded“ statt, die voraussichtlich noch bis zum 28. Januar 2025 andauern wird. Außerdem erhalten derzeit noch alle Spieler bis zum 30. Dezember 2024 im Zuge eines „Double XP“-Events die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Der Shooter selbst ist seit Ende Oktober 2024 für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erhältlich.

Zuletzt sorgte „Call of Duty: Black Ops 6“ aber auch für ein paar Kontroversen, nachdem die Entwickler wohl übermäßig und lieblos auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz zurückgegriffen hatten, um kreative Inhalte zu erstellen. Insidern zufolge soll aus diesen Gründen auch fast das komplette Darsteller-Team des Zombie-Modus seinen Job hingeworfen haben.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren