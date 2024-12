Black Ops 6: Spieler beklagen sich über „KI-Schund“ – Zombie-Crew soll hingeschmissen haben

Nachdem der Einsatz von künstlicher Intelligenz im kreativen Bereich in der Vergangenheit immer wieder für Kritik sorgte, traten im Sommer die Mitglieder der SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists) in den Streik.

Die SAG-AFTRA vertritt Schauspieler, die an Videospielen mitwirken. Der Grund für den Streik: Der sich immer weiter ausbreitende Einsatz von KI in Videospielen, unter dem auch die Darsteller leiden. Im Fall des frisch veröffentlichten Shooters „Call of Duty: Black Ops 6“ sollen sich die Schauspieler unbestätigten Berichten zufolge zu einem drastischen Schritt entschieden haben.

Den Angaben des bekannten „Call of Duty“-Insiders „TheGhostOfHope“ zufolge warf nämlich fast das komplette Team der Darsteller für den Zombie-Modus aus „Black Ops 6“ den Job hin.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Ein Schritt, der in der Führungsetage von Treyarch aktuell für reichlich Unruhe sorgen soll. „Im Moment herrscht bei Treyarch Panik“, so der Insider. „Fast alle Schauspieler, die in der Zombies-Crew von Black Ops 6 Zombies mitspielen, haben sich aus der Arbeit zurückgezogen, weil ihre Verträge keinen KI-Schutz vorsehen.“

„Dies hat zu einigen der enttäuschenden Neubesetzungen geführt, die wir jetzt schon früh sehen (z. B. Sam auf Citadelle). Und einige werden wahrscheinlich auch in zukünftigen Karten und so weiter neu besetzt werden.“

Die Verantwortlichen von Treyarch und Activision äußerten sich zu den aktuellen Gerüchten um „Black Ops 6“ noch nicht. Allerdings zeichnete sich in den letzten Tagen ab, dass die Entwickler von Treyarch bei ihrem neuesten Shooter in der Tat verstärkt auf die künstliche Intelligenz setzen.

Dies wird vor allem im Bereich der Artworks im Zombie-Modus deutlich.

Spieler kritisieren den lieblosen Einsatz der KI

Den Einsatz der künstlichen Intelligenz bei der Erstellung der Artworks sehen die Spieler nicht nur aufgrund der möglicherweise wegfallenden Jobs für Künstler kritisch. Erschwerend kommt im Fall von „Black Ops 6“ hinzu, dass die entsprechenden Artworks offenbar schnell mittels einer KI erstellt und anschließend nicht weiter überprüft wurden.

Bei gleich mehreren Artworks, mit denen die Entwickler auf die Weihnachtszeit im Zombie-Modus einstimmen möchten, fällt nämlich auf, dass die dargestellten Hände über sechs Finger verfügen. Ein Fehler, der der KI bei Erstellung von Bildern gerne einmal unterläuft.

No way these morons at Activision just dropped another too-many-fingers AI slop Call of Duty graphic LMAO pic.twitter.com/81rVgu3n6a — Anthony (@notblametruth) December 7, 2024

„Es ist offensichtlich, dass das Spiel voller KI steckt. Das ist an diesem Punkt inakzeptabel“, äußerte ein Nutzer sein Unverständnis. „Das allein ist schon beschissen. Aber die Tatsache, dass sie die Zombies-Crew fast vollständig neu besetzten, weil sie KI verwenden wollen. Um die Stimmen der Schauspieler zu replizieren, damit sie aufhören können, sie zu bezahlen.“

„Es ist mir egal, ob das nicht viele lesen“, so der verärgerte Spieler weiter. „Aber es muss bekannt sein, wie beschissen und unentschuldbar das ist. Sie füttern uns mit Müll, weil sie ihren Millionärs-Managern ein bisschen mehr zahlen wollen. Das ist lächerlich.“

Sollte eine offizielle Stellungnahme zu der aktuellen Entwicklung rund um „Black Ops 6“ folgen, reichen wir diese natürlich umgehend nach.

