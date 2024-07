SAG-AFTRA: Gegen KI-Einsatz – Videospiel-Schauspieler treten in den Streik

Vergangenes Jahr wurde die Arbeit an zahlreichen Hollywood-Projekten nahezu lahmgelegt, da sowohl die Mitglieder der Schauspielervereinigung SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists) als auch die Autoren der WGA (The Writers Guild of America) gestreikt haben. Obwohl beide Streiks inzwischen vorbei sind, folgt nun der nächste. Alle Mitglieder der SAG-AFTRA, die an Videospielen mitwirken, legen ihre Arbeit nieder.

Dies kündigte die Vereinigung im Rahmen einer Pressemitteilung an. Der Streik tritt am 26. Juli 2024 um 00:01 Uhr Ortszeit in Kraft. Dieses Urteil fiel einstimmig nach anderthalb Jahren voller Verhandlungen zwischen Videospielunternehmen und Arbeitnehmern, die zu keiner Einigung geführt haben. Hauptgrund für den Streik: Beide Seiten konnten sich nicht hinsichtlich des Einsatzes generativer Künstlicher Intelligenz in ihren Produktionen einigen.

KI darf nicht zum Nachteil der Schauspieler missbraucht werden

Deutliche Worte in der Pressemitteilung fand Fran Drescher („Die Nanny“), die der SAG-AFTRA seit dem 2. September 2021 als Präsidentin vorsteht: „Wir werden keinem Vertrag zustimmen, der es Unternehmen erlaubt, KI zum Nachteil unserer Mitglieder zu missbrauchen. Genug ist genug. Wenn diese Unternehmen ernsthaft einen Vertrag anbieten wollen, mit dem unsere Mitglieder leben – und arbeiten – können, werden wir hier sein und verhandeln“.

Weiter heißt es, die bisherigen 18 Monate der Verhandlungen hätten „uns gezeigt, dass unsere Arbeitgeber nicht an einem fairen, vernünftigen Schutz der Künstlichen Intelligenz interessiert sind, sondern an schamloser Ausbeutung. Wir lehnen dieses Paradigma ab – wir werden keines unserer Mitglieder zurücklassen und nicht länger auf ausreichenden Schutz warten.“

Verhandlungsführer Duncan Crabtree-Ireland ergänzte diesbezüglich: „Offen gesagt ist es erstaunlich, dass diese Videospielstudios nichts aus den Lektionen des letzten Jahres gelernt haben – dass unsere Mitglieder aufstehen können und werden und eine faire und gerechte Behandlung in Bezug auf KI fordern, und die Öffentlichkeit unterstützt uns dabei.“

GTA 6 und weitere Games-Blockbuster vom Streik betroffen

Doch welche Auswirkungen könnte der neue SAG-AFTRA-Streik nun haben? In den Streik treten unter anderem Arbeitnehmer, die mit Activision, Disney, EA, Take-Two oder auch WB Games zusammenarbeiten, etwa in den Bereichen Voice Acting und Motion Capture. Aus diesem Grund sind Auswirkungen auf große Games-Blockbuster wie „GTA 6“, die sich gegenwärtig noch in der aktiven Produktion befinden, mehr als realistisch. Verschiebungen der Spiele wären denkbar.

Überraschend kommt der Streik der Games-Schauspieler jedoch nicht. Bereits seit Monaten kursieren Meldungen, dass es genau zu einem solchen kommen könnte. Schon im September 2023 stand die Genehmigung eines Streiks von SAG-AFTRA-Schauspielern gegen Videospielunternehmen im Raum (via IGN). Im März 2024 bezifferte Chefunterhändler Duncan Crabtree-Ireland die Chancen für einen solchen Streik bereits mit 50:50 (via Variety).

Seit der Ankündigung zeigen sich verschiedene Organisationen sowie Personen, teils aus der Games-Industrie, mit dem Hashtag „#LevelUpTheContract“ solidarisch mit den SAG-AFTRA-Schauspielern und -Schauspielerinnen.

Was ist eure Meinung zum SAG-AFTRA-Streik gegen die Videospielindustrie?

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren