Um 90 Prozent reduziert: Malerisches Indie-Abenteuer lockt im PSN mit Bestpreis

Auch die zahlreichen Indie-Studios beteiligen sich in regelmäßigen Abständen an den Deals im PlayStation Store. Darunter die Entwickler von Thunderful Development.

Diese veröffentlichten Ende 2022 das malerische Abenteuer „Wavetale“. Ein Action-Adventure mit einer faszinierenden Geschichte, in dem wir das offene Meer und die verfallenen Inseln von Strandstadt erkunden. Bei den Spielern beziehungsweise der Community kam dieses Konzept sehr gut an.

Wie ein Blick in den PlayStation Store verrät, liegt die Nutzerwertung dort bei 4,12 Sternen. Auf Steam hingegen liegt das Userranking bei „Sehr positiv“. Wer „Wavetale“ bislang nicht gespielt haben sollte, erhält im PlayStation Store ab sofort die Möglichkeit, den Indie-Titel für kleines Geld nachzuholen.

Abonnenten von PS Plus sparen zusätzlich

So können sich interessierte Spieler „Wavetale“ aktuell zum Preis von gerade einmal 2,99 Euro sichern. Gegenüber dem Standardpreis von 29,99 Euro entspricht dies einer Ersparnis von satten 90 Prozent.

Ihr nennt eine aktive Mitgliedschaft von PlayStation Plus euer Eigen? Noch besser. Mit einem aktiven PS Plus-Abo spart ihr nämlich weitere fünf Prozent und bezahlt für „Wavetale“ gerade einmal 1,49 Euro.

Allzu viel Zeit solltet ihr euch mit der Kaufentscheidung allerdings nicht lassen. So stehen die beiden Angebote zu „Wavetale“ nämlich nur noch bis Samstag, den 18. Januar 2025 um 0:59 Uhr bereit. In dem von Thunderful Development entwickelten Indie-Titel schlüpfen wir in die Rolle von Sigrid.

Einem jungen Mädchen, das sich mit einem mysteriösen Schattenwesen anfreundete und plötzlich über die Fähigkeit verfügt, auf der Wasseroberfläche zu laufen. In der Rolle von Sigrid erleben wir laut Entwicklerangaben eine herzerwärmende Geschichte über Verlust und Versöhnung.

Wie umfangreich ist Wavetale?

„Flitze über die Wellen, schwinge dich mit deinem Netz von Dächern und bekämpfe monströse Gegner, um die Inselbewohner zu retten. Dabei helfen dir die Schatten aus der Tiefe. Und deine schrullige Großmutter“, so die Entwickler weiter.

„Wavetale“ erschien unter anderem für die PS4 sowie die PS5. Die Spielzeit liegt laut „How long to beat“ je nach Vorgehensweise bei fünf bis sechs Stunden. Auf Metacritic bringt es die PS5-Version auf eine dDurchschnittswertung von 76 Punkten.

Die Kritiker loben vor allem die Geschichte, den sympathischen Grafikstil und den atmosphärischen Soundtrack.

