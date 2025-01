Sniper Elite Resistance: Neuer Trailer beleuchtet die Features – Kampagne, Koop, Propagandamissionen & mehr

Entwickler Rebellion feiert in diesem Jahr ein Jubiläum: Der erste Teil der beliebten „Sniper Elite“-Reihe mit seiner ikonischen X-Ray-Kamera wurde bereits 2005 veröffentlicht, damals noch für die PlayStation 2. Nun steht Ende Januar mit „Sniper Elite: Resistance“ der neueste Ableger der Shooter-Reihe an, sodass die Entwickler die Spieler bereits seit zwanzig Jahren mit ihrer Mischung aus Stealth- und Scharfschützen-Gefechten versorgen.

Um weiter auf den nahenden Release von „Sniper Elite: Resistance“ einzustimmen, haben die Verantwortlichen jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, der die zahlreichen Features des kommenden Shooters vor Augen führt.

Neue Kampagne und Propagandamissionen

Anhand kurzer Gameplay-Einblicke präsentiert der neue Trailer zu „Sniper Elite: Resistance“ die wichtigsten Features. Dazu gehört natürlich auch die Hauptkampagne, die dieses Mal in Person von Harry Hawker einen neuen Helden einführen wird. Außerdem wird sich das Scharfschützen-Abenteuer wahlweise wie gewohnt alleine oder auch im Online-Koop erleben lassen.

Ebenso werden im Video auch die brandneuen Propagandamissionen von „Sniper Elite: Resistance“ erwähnt. Dabei handelt es sich um eine neue Art von Nebenmission: In jedem Level wird ein einzigartiges Propagandaposter zu finden sein, wodurch die Mission gestartet wird. Im Anschluss gilt es innerhalb eines vorgegebenen Zeitlimits die entsprechenden Ziele, die oftmals einen Fokus auf Schleichmanöver und Sabotageakte legen werden, abzuschließen.

Ende Januar geht’s nach Frankreich

Die Geschichte von „Sniper Elite: Resistance“ wird Spieler ein weiteres Mal in das während des Zweiten Weltkriegs besetzt Frankreich schicken. So finden die Ereignisse des kommenden Shooters parallel zu den Geschehnissen des Vorgängers „Sniper Elite 5“ statt, der 2022 veröffentlicht wurde. In der Rolle von Spezialist Harry Hawker gilt es schließlich erneut die Nazi-Schergen aufzuhalten, die eine neue Superwaffe entwickelt haben, die womöglich den Krieg entscheiden könnte.

Das Gameplay von „Sniper Elite: Resistance“ wird dabei wie gewohnt eine Mischung aus Action und Schleichen bieten, während man auf den relativ offenen Karten sein Vorgehen plant, um die jeweiligen Missionsziele abzuschließen. Wir hatten bereits im November 2024 die Gelegenheit, selbst das virtuelle Scharfschützengewehr in die Hand zu nehmen und präsentieren euch unsere Eindrücke zum Spiel in unserem Angespielt-Bericht zu „Sniper Elite: Resistance“.

Ab dem 30. Januar 2025 wird „Sniper Elite: Resistance“ schließlich erhältlich sein. Veröffentlicht wird der Shooter für die PlayStation 5, PlayStation 4, die Xbox Series X/S, Xbox One und den PC.

